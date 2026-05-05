Çocuk kıyafetinde büyük risk: Bakanlık o ürünü ifşa etti, piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, çocuklar için risk taşıyan bir giyim ürünü hakkında toplatma kararı aldı. GÜBİS üzerinden yapılan duyuruda, baş ve boyun bölgesindeki kordon nedeniyle boğulma ve yaralanma riski taşıyan söz konusu kıyafetin piyasadan çekileceği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı düğmeye bastı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan son duyuruda, güvenlik standartlarını karşılamayan Doffbi marka 5291-3 model çocuk sweatshirtünün satışının yasaklandığı belirtildi. İşte piyasadan toplatılmasına karar verilen ürünle ilgili merak edilenler…

BAKANLIK ACİL TOPLATMA KARARI ALDI

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensizliği tespit edilen ürünleri kamuoyuna ilan etmeye devam ediyor.

Bakanlığın GÜBİS üzerinden yaptığı son duyuruda, çocuk sağlığını doğrudan tehdit eden Doffbi marka 5291-3 model çocuk sweatshirt ürünüyle ilgili acil toplatma kararı aldığı bilgisi yer aldı.

SATIŞI TAMAMEN YASAKLANDI

Son incelemelerde, sağlık açısından riskli bulunan Doffbi marka 5291-3 model çocuk kıyafetinin güvensiz olduğu kesinleşti.

Yetkili kuruluşların incelemeleri sonucunda söz konusu ürünün temel güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi. Bu kapsamda ürünün satışı tamamen yasaklanırken, piyasadaki stokların toplatılması süreci başlatıldı.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ RİSK ALTINDA

Bakanlık, ürünün neden güvensiz kabul edildiğine dair teknik detayları paylaştı. Buna göre, ürünün baş ve boyun bölgesindeki kordonun boğulma ve yaralanma riskine yol açabileceği belirtildi.

ÜÇ SORUDA AİLELERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

1. Hangi ürün için toplatma kararı verildi? Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Doffbi marka 5291-3 model çocuk sweatshirt ürününün güvensiz olduğu tespit edilmiş ve piyasadan toplatılmasına karar verilmiştir.

2. Ürünün toplatılma nedeni nedir? Kıyafetin baş ve boyun bölgesindeki kordon, çocuklar için boğulma ve yaralanma riski oluşturduğu gerekçesiyle güvensiz kabul edilmiştir.

3. Bu ürünü satın alanlar ne yapmalı? Ebeveynlerin söz konusu ürünü çocuklarından uzaklaştırması ve satın aldıkları yerlerle iletişime geçerek iade süreçlerini başlatması önerilir. Güvensiz ürünlerle ilgili şikayetler Bakanlığın GÜBİS platformu üzerinden iletilebilir.

