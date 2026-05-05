Çocuk kıyafetinde büyük risk: Bakanlık o ürünü ifşa etti, piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, çocuklar için risk taşıyan bir giyim ürünü hakkında toplatma kararı aldı. GÜBİS üzerinden yapılan duyuruda, baş ve boyun bölgesindeki kordon nedeniyle boğulma ve yaralanma riski taşıyan söz konusu kıyafetin piyasadan çekileceği bildirildi.
Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ürünlere karşı düğmeye bastı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan son duyuruda, güvenlik standartlarını karşılamayan Doffbi marka 5291-3 model çocuk sweatshirtünün satışının yasaklandığı belirtildi. İşte piyasadan toplatılmasına karar verilen ürünle ilgili merak edilenler…
BAKANLIK ACİL TOPLATMA KARARI ALDI
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensizliği tespit edilen ürünleri kamuoyuna ilan etmeye devam ediyor.
Bakanlığın GÜBİS üzerinden yaptığı son duyuruda, çocuk sağlığını doğrudan tehdit eden Doffbi marka 5291-3 model çocuk sweatshirt ürünüyle ilgili acil toplatma kararı aldığı bilgisi yer aldı.
SATIŞI TAMAMEN YASAKLANDI
Son incelemelerde, sağlık açısından riskli bulunan Doffbi marka 5291-3 model çocuk kıyafetinin güvensiz olduğu kesinleşti.
Yetkili kuruluşların incelemeleri sonucunda söz konusu ürünün temel güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi. Bu kapsamda ürünün satışı tamamen yasaklanırken, piyasadaki stokların toplatılması süreci başlatıldı.