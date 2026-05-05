Çocuk kıyafetinde büyük risk: Bakanlık o ürünü ifşa etti, piyasadan toplatılıyor

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ RİSK ALTINDA Bakanlık, ürünün neden güvensiz kabul edildiğine dair teknik detayları paylaştı. Buna göre, ürünün baş ve boyun bölgesindeki kordonun boğulma ve yaralanma riskine yol açabileceği belirtildi.

ÜÇ SORUDA AİLELERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER 1. Hangi ürün için toplatma kararı verildi? Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Doffbi marka 5291-3 model çocuk sweatshirt ürününün güvensiz olduğu tespit edilmiş ve piyasadan toplatılmasına karar verilmiştir.

2. Ürünün toplatılma nedeni nedir? Kıyafetin baş ve boyun bölgesindeki kordon, çocuklar için boğulma ve yaralanma riski oluşturduğu gerekçesiyle güvensiz kabul edilmiştir.

3. Bu ürünü satın alanlar ne yapmalı? Ebeveynlerin söz konusu ürünü çocuklarından uzaklaştırması ve satın aldıkları yerlerle iletişime geçerek iade süreçlerini başlatması önerilir. Güvensiz ürünlerle ilgili şikayetler Bakanlığın GÜBİS platformu üzerinden iletilebilir.