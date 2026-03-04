Çocuğu olanlar dikkat: Bakanlık evlerdeki gizli tehlikeyi ifşa etti, o oyuncak piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) güncellemeye giderek sisteme yeni riskli ürünler ekledi. Yapılan denetimler sonucunda birçok ürünün insan sağlığı açısından ciddi risk taşıdığı belirlendi. Özellikle pelüş oyuncaklarla ilgili yayınlanan son uyarılar, küçük çocuğu olan aileleri yakından ilgilendiriyor.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvensizliği tespit edilen ürünleri kamuoyuna ilan etmeye devam ediyor. Bakanlığın GÜBİS üzerinden yaptığı son duyuruda, çocuk güvenliğini doğrudan tehdit eden popüler bir ürün grubu için acil toplatma kararı aldığı bilgisi yer aldı.

İŞTE YASAKLANAN SON OYUNCAK Son incelemelerde, sağlık açısından riskli bulunan bir pelüş oyuncak-aksesuar ürününün güvensiz olduğu kesinleşti.

Yetkili kuruluşların laboratuvar analizleri sonucunda söz konusu ürünün temel güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi. Bu kapsamda ürünün satışı tamamen yasaklanırken, piyasadaki stokların toplatılması süreci başlatıldı.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ RİSK ALTINDA Bakanlık, ürünün neden güvensiz kabul edildiğine dair şu detayları paylaştı: "Etiket, uyarı, fitalatlardan ve özellikle küçük parça oluşturduğu için EN 71-1 madde 5.1.b (ufak parçalar, keskin noktalar ve keskin kenarlar), madde 5.2 (dolgular, kaplamalar ve dikişler), madde 5.8'den (şekil ve boyut) 'kalır' olarak sonuçlanması gereğince üründe güvensizlik tespit edilmiştir."