Çobanlık yaparken oyuncu oldu! 16 yaşındaki Alpay Kaya: "Benim için mucize"
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Darboğaz köyünde çobanlık yaparken keşfedilen Alpay Kaya, sinema dünyasında büyük bir başarı hikayesine imza attı. Hiçbir oyunculuk eğitimi olmamasına rağmen başrolünde yer aldığı "Tavşan İmparatorluğu" filmiyle dikkatleri üzerine çeken Kaya, hayat hikayesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yönetmen Seyfettin Tokmak'ın ödüllü filmi 'Tavşan İmparatorluğu', 6 Mart'ta vizyona giriyor. 2. Sayfa'nın haberine göre; Filmin başrol oyuncusu Karslı genç yetenek Kaya, çobanlıktan festival sahnelerine uzanan hikâyesini "Bu benim için bir mucize" sözleriyle özetledi.
KARS'IN YAYLALARINDAN SİNEMA PERDESİNE
Filmin odak noktasındaki isim ise, Musa karakterine hayat veren genç yetenek Kaya'nın hayatı da en az canlandırdığı karakter kadar etkileyici.
Yönetmen Seyfettin Tokmak, 3 yıl önce ikinci uzun metraj filmini memleketi Elazığ'da çekmeye karar verdi. Filmde rol alması için genç oyuncu arayışına giren Tokmak, kafasında canlandırdığı oyuncuyu bulmak üzere Anadolu'yu karış karış gezdi.
Kars'ın Darboğaz köyünde çobanlık yapan 13 yaşındaki Alpay Kaya ile karşılaşan Tokmak, "Aradığım oyuncu bu" dedi ve Kaya ile Keban'da çalışmalara başladı.
Kısa sürede senaryoyu ezberleyen ve rolünün hakkını veren Kaya, Tokmak'ın ikinci uzun metraj filmi "Tavşan İmparatorluğu"nda "Musa" karakterine hayat verdi.
Memleketi Kars'ta kışın eğitimiyle ilgilenen, yazın da çobanlık yapan Kaya, katıldığı festivallerde başarısıyla konuşuluyor.
Kaya'nın rol aldığı ilk film Tavşan İmparatorluğu, 28. Tallinn Black Nights Film Festivali'nde en iyi senaryo ve en iyi görüntü yönetimi ödüllerini kazandı. Ayrıca bu yıl Taipei Film Festivali'nde Yönetmenler Birliği En İyi Film Ödülü'nün de sahibi olan film, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda gösterim yaptı.
16 yaşındaki genç oyuncu, Antalya'nın ardından İstanbul'da katılacağı film festivalinden sonra annesi, babası ve üç kardeşinin yaşadığı köyüne geri dönüp hem eğitimine hem de çobanlığa devam edecek.
"BU KADAR İNSANIN İÇERİSİNDE OLMAK GURUR VERİCİ"
Oyuncu Kaya, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılmak için geldiği Antalya'da, çobanlıktan beyaz perdeye uzanan yolculuğunu AA muhabirine anlattı.