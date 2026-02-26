CANLI YAYIN
Cinsiyeti belli oldu: Hacı Sabancı 2. kez baba oluyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hacı Sabancı'nın gayrimeşru çocuğunun ortaya çıkmasıyla boşanma iddialarıyla gündeme gelen Sabancı çifti, şimdilerde yeniden anne-baba olmaya hazırlanıyor. 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Nazlı Sabancı'nın bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

Cemiyet hayatının en popüler çiftlerinden Nazlı ve Hacı Sabancı cephesinden müjdeli haber geldi.

ERKEK TORUN GELİYOR

İşte magazin dünyasına bomba gibi düşen gelişmenin detayları...

2021 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren ve 2023 yılında kızları Alara'yı kucağına alan Nazlı-Hacı Sabancı çifti, yeniden anne-baba olmaya hazırlanıyor.

Müjdeli haberi ise ilk olarak SABAH yazarı Bülent Cankurt duyurmuştu.

Günlerdir sosyete kulislerinde konuşulan bebek haberine ilişkin yeni detay ise Mehmet Üstündağ'dan geldi. "Gel Konuşalım" programında gazeteci Mehmet Üstündağ'ın paylaştığı bilgilere göre, çiftin ikinci bebeklerinin cinsiyeti erkek.

Bir kızları bulunan Sabancı çiftinin henüz isim konusunda net karar vermediği belirtilirken, kulislerde bebeğe aile büyüklerinden birinin adının verilebileceği konuşuluyor.

UZAY'IN BABASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Fatma D. adlı bir kadın, 4 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek geçtiğimiz aylarda iş insanına babalık davası açmıştı.

Yapılan DNA testi sonucunda, Hacı Sabancı'nın Uzay'ın yüzde 99.99 babası olduğu ortaya çıkmıştı.

