Çiftçinin yeni gelir kapısı! Kilosu 5 bin TL

Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 11:22 Son Güncelleme: 10 Mart 2026 11:35 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kilosu 5 bin lira olan kuzugöbeği mantarı, 5 yıllık çalışmanın ardından seraya girdi. Yıllık 5 milyon dolarlık ihracat potansiyeli olan bu değerli mantar, Mersin'deki laboratuvar ve sera çalışmalarıyla çiftçinin yeni gelir kapısı haline geliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde yürütülen çalışmalar sayesinde, bugüne kadar büyük ölçüde doğadan toplanarak tüketilen kuzugöbeği mantarının sera ve kontrollü alanlarda üretilebilmesi mümkün hale geldi.

Böylece hem üreticiler için yeni bir gelir kapısı oluşturulması hem de doğadaki mantar popülasyonunun korunması hedeflendi. Doğada nadir bulunan ve kilosu 5 bin TL'ye alıcı bulan kuzugöbeği mantarı yetiştirmeye yönelik yaklaşık 5 yıldır sürdürülen çalışmalar sonuç verdi.

Serada ilk ürünler hasat edildi. Üretim yapmak isteyen çiftçilerin enstitüye gelerek kuzugöbeği mantarı üretim tesisi sorumlularından teknik destek ve eğitim alabileceği bildirildi.

'ÜRETİM PROJESİNİ TAMAMLADIK' Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Nihal Denli, yaklaşık 5 yıl önce başlatılan üretim projesini tamamladıklarını belirterek, "Doğadan toplanarak tüketilen ve özellikle yurt dışında gurme restoranların menülerinde yer alan bu mantarın artık sera koşullarında çiftçilerimiz tarafından üretilebilmesini sağlayacağız. Oldukça değerli olan bu mantarın ihracatı da ülkemizde her geçen yıl artmaktadır. Enstitümüzde yapılan çalışmalar sonucunda üretim safhasına geçmiş bulunuyoruz. Üretmek isteyen çiftçilerimiz enstitümüze gelerek kuzugöbeği mantarı üretim tesisi sorumlularımızdan gerekli bilgileri alabilirler. Üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.