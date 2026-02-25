İddiaya göre, Gezen'in işlerini takip eden Mehmet Uslu tarafından bu paranın 1 milyon 900 bin lirası, Bilal Mavi isimli bir işadamının kişisel veya ticari hesabına yönlendirildi. 600 bin liralık bölümün ise iş bittikten sonra yatırılması kararlaştırıldı.

Sanatçı Müjdat Gezen iddiaya göre yapılan anlaşma sonrası kültür merkezinde bir etkinlik düzenledi. Gezen'in rüşvetin kalan 600 bin lirasını ödememesi üzerine ikinci etkinliğe gittiğinde sahneye çıkarılmadığı öne sürüldü.

ÖZEL'E SİTEM Bunun üzerine çok sinirlenen Gezen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e konuyu iletti. Özel'e telefon açan Gezen'in sitemini dile getirdiği iddia edildi.

BİLET KARŞILIĞINDA KONSER Öte yandan söz konusu kültür merkezinin Netflix'teki bir yapım için kullandırıldığı, ayrıca bazı usta sanatçıların da bilet karşılığında konser verdiği ortaya çıktı.