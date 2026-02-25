CHP'li Sarıyer Belediyesi’nde "rüşvet" skandalı: Müjdat Gezen’i sahneye çıkarmadılar
CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet skandallarına bir yenisi daha eklendi. Sarıyer Belediyesi'nin iki kültür merkezini rant kapısına çevirdiği ortaya çıktı. Milli Emlak'ın belediyeye kamu yararına tahsis ettiği merkezde tiyatro sahnelemek isteyen Müjdat Gezen'den 2.5 milyon TL rüşvet istendi. Gezen, rüşveti eksik yatırınca ikinci etkinlikte sahneye çıkmasına izin verilmedi.
CHP'li Sarıyer Belediyesi'ne İstanbul Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'nca ticari amaçla kullanılmaması ve üçüncü kişilere kullandırılmaması şartıyla "belediye hizmet alanı" olarak tahsis edilen Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi (BKSM) ve Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nin rant kapısı haline getirildiği ortaya çıktı.
Sabah Gazetesi'nden Barış Savaş'ın haberine göre CHP'li belediyenin yetkilileri tarafından usta sanatçı Müjdat Gezen'den sahneye çıkabilmesi için 2 milyon 500 bin lira rüşvet istendiği, Gezen'in ise istenen paranın 600 bin lirasını vermemesi üzerine ikinci kez gittiği kültür merkezine alınmadığı öne sürüldü.
Gezen'in yaşanan olayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilettiği kaydedildi.
GEZEN, 1.9 MİLYON ÖDEDİ
Yaşanan skandala ilişkin konuşan AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, yapılan protokol gereği "belediye hizmet alanı" olarak kullanılması gereken iki kültür merkezinde ticari faaliyet yürütülemeyeceğini, buna rağmen merkezlerde ticari organizasyonlar yapıldığını söyledi.
Kurşun'un iddialarına göre, usta sanatçı Müjdat Gezen'den BKSM'yi kullanması karşılığında CHP'li belediye yetkililerince 2 milyon 500 bin lira talep edildi.