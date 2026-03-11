CANLI YAYIN
CHP'li belediyede içme suyu skandalı! Çeşmelerden lağım akıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi

CHP'li belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Tekirdağ Şarköy'de TESKİ ekiplerinin yaptığı çalışma sırasında kanalizasyon borusunun patladığı, içme suyu hattına sızıntı olduğu iddia edildi. Çeşmelerinden bulanık ve kötü kokulu su akan mahalle sakinleri isyan etti.

Geçen yaz susuzlukla gündeme gelen Terkirdağ'da bu kez Şarköy ilçesinde, içme suyuna lağım karıştığı iddiaları ortaya atıldı.

Sabah'ın haberine göre Şarköy'ün Cumhuriyet Mahallesinde iş makinalarıyla çalışma yapan TESKİ ekipleri iddiaya göre kanalizasyon borusunu patlattı.Sonrasında ise çeşmelerini açan vatandaşlar kötü koku ve bulanık suyla karşılaştı. T

ESKİ ekiplerine tepki gösteren vatandaşlar "Bulaşıklarımızı yıkayamıyoruz" dedi.

"LAĞIM KOKUSUNA BENZER BİR KOKU VARDI"

İbrahim A. adlı vatandaş "TESKİ bir arıza nedeniyle dün suları kestiler. Akşam üzeri, ana boru patlaması sonucu yollar dere gibi sular altında kaldı ve her taraf kokudan geçilmez oldu. Koku lağım kokusuydu. Sular saat 19.00 gibi verilmeye başlandı. Çeşmemizi açtığımızda çok koyu akan bir su ve lağım kokusuna benzer bir koku vardı. Eşim bulaşıklarını yıkamadı. Akan suyun 2 saat evden kokusu gitmedi" dedi.

Sokak sakini Süleyman K. ise "İhsan sokakta, su için tamirat yapıldı. Tamirattan sonra içme suyuna fosseptik karışmış, sular leş gibi pis kokuyor" ifadelerini kullandı.

TESKİ SKANDALI DOĞRULADI: KANALİZASYON BORUSUNA ZARAR VERİLMİŞ

TESKİ Şarköy Şube Müdürü vekili Ali İhsan Mercan, söz konusu sokakta, ana borudan kaynaklı çalışma yapmak amacıyla suların kesildiğini, çalışma sırasında, kepçenin kanalizasyon borusuna zarar verdiğini, buradan suların yollara aktığını ifade ederek "İçme su hattımızla, kanalizasyon hattımız arasında 70-80 cm mesafe var. Kanalizasyon borusunun zarar görmesi sonucu su akışı oldu fakat içme suyuna karışması söz konusu değil" dedi.

KADINLAR TESKİ BİNASINA GİDİP TEPKİSİNİ GÖSTERDİ

Sokak sakini Rana Paliç binasına gelerek şikayetlerini dile getirdi. Paliç "Bildiğin lağım aktı, kanalizasyon aktı. Tövbe estağrafullah fosseptik geldi. Evde hastamız var, el yıkayamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayla Akman adlı sokak sakini de "Çeşmelerimizden bildiğiniz dışkı kalıntısı kokulu bir su akıyor. Şikayet ettik, umarım ilgilenirler, analiz sonuçları ile raporu bekliyoruz" dedi.

