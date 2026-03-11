CHP'li belediyede içme suyu skandalı! Çeşmelerden lağım akıyor

Sabah'ın haberine göre Şarköy'ün Cumhuriyet Mahallesinde iş makinalarıyla çalışma yapan TESKİ ekipleri iddiaya göre kanalizasyon borusunu patlattı.Sonrasında ise çeşmelerini açan vatandaşlar kötü koku ve bulanık suyla karşılaştı. T

"LAĞIM KOKUSUNA BENZER BİR KOKU VARDI"

İbrahim A. adlı vatandaş "TESKİ bir arıza nedeniyle dün suları kestiler. Akşam üzeri, ana boru patlaması sonucu yollar dere gibi sular altında kaldı ve her taraf kokudan geçilmez oldu. Koku lağım kokusuydu. Sular saat 19.00 gibi verilmeye başlandı. Çeşmemizi açtığımızda çok koyu akan bir su ve lağım kokusuna benzer bir koku vardı. Eşim bulaşıklarını yıkamadı. Akan suyun 2 saat evden kokusu gitmedi" dedi.