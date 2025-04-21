ChatGPT ile kedinizi/köpeğinizi insana dönüştürme trendi gündemde! İşte örnek prompt...
Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan bir trend evcil hayvan sahiplerinin hayal gücünü gerçeğe dönüştürüyor. OpenAI'nin gelişmiş yapay zeka platformu ChatGPT kullanıcıların yüklediği hayvan fotoğraflarını, tüm detaylarını koruyarak birer insan portresine dönüştürüyor. Ortaya çıkan sonuçlar yalnızca eğlenceli değil, aynı zamanda şaşırtıcı derecede gerçekçi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 10:53