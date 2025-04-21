ChatGPT ile kedinizi/köpeğinizi insana dönüştürme trendi gündemde! İşte örnek prompt...

Yapay zeka destekli uygulamalar, sosyal medyada yeni bir akımı beraberinde getirdi. Kullanıcılar, sevimli dostlarının net bir fotoğrafını sisteme yüklüyor ve kısa bir komutla onları insan formunda yeniden tasvir ettiriyor. Üstelik sahnedeki diğer ögeler hiç bozulmadan kalıyor, sadece evcil hayvan bir anda adeta gerçek bir insana dönüşüyor. Peki ChatGPT ile evcil hayvan akımı nedir, nasıl yapılır?