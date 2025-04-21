Viral Galeri Viral Tıkla ChatGPT ile kedinizi/köpeğinizi insana dönüştürme trendi gündemde! İşte örnek prompt...

ChatGPT ile kedinizi/köpeğinizi insana dönüştürme trendi gündemde! İşte örnek prompt...

Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan bir trend evcil hayvan sahiplerinin hayal gücünü gerçeğe dönüştürüyor. OpenAI'nin gelişmiş yapay zeka platformu ChatGPT kullanıcıların yüklediği hayvan fotoğraflarını, tüm detaylarını koruyarak birer insan portresine dönüştürüyor. Ortaya çıkan sonuçlar yalnızca eğlenceli değil, aynı zamanda şaşırtıcı derecede gerçekçi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.04.2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 10:53
ChatGPT ile kedinizi/köpeğinizi insana dönüştürme trendi gündemde! İşte örnek prompt...

Yapay zeka destekli uygulamalar, sosyal medyada yeni bir akımı beraberinde getirdi. Kullanıcılar, sevimli dostlarının net bir fotoğrafını sisteme yüklüyor ve kısa bir komutla onları insan formunda yeniden tasvir ettiriyor. Üstelik sahnedeki diğer ögeler hiç bozulmadan kalıyor, sadece evcil hayvan bir anda adeta gerçek bir insana dönüşüyor. Peki ChatGPT ile evcil hayvan akımı nedir, nasıl yapılır?

ChatGPT ile kedinizi/köpeğinizi insana dönüştürme trendi gündemde! İşte örnek prompt...

Adım Adım: Siz de Deneyin

Eğer siz de bu akıma katılmak istiyorsanız, izlemeniz gereken yol oldukça kolay. İşte adım adım yapmanız gerekenler:

1️⃣ChatGPT'nin resmi web sitesine girin ve hesabınıza giriş yapın (veya bir hesap oluşturun).

2️⃣Evcil hayvanınızın yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını yükleyin.

ChatGPT ile kedinizi/köpeğinizi insana dönüştürme trendi gündemde! İşte örnek prompt...

3️⃣Aşağıdaki örnek komutu yazın:

"Bu kediyi (dişi/erkek) bir insan olarak göster. Poz isteğe bağlı. Görseldeki diğer tüm detaylar aynı kalsın."

4️⃣Birkaç saniye içinde karşınızda, evcil hayvanınızın insan hâli!

ChatGPT ile kedinizi/köpeğinizi insana dönüştürme trendi gündemde! İşte örnek prompt...

Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Instagram, TikTok ve X (eski adıyla Twitter) gibi platformlarda yüzlerce kullanıcı, köpek ya da kedilerinin insan versiyonlarını paylaşarak büyük beğeni topladı. Bazı kullanıcılar, kendi fotoğraflarını evcil hayvanlara dönüştürerek bu eğlenceli akımı tersine çevirdi.

ChatGPT ile kedinizi/köpeğinizi insana dönüştürme trendi gündemde! İşte örnek prompt...

Yorumlar ise genelde aynı fikirde birleşiyor: "Beklediğimden çok daha gerçekçi", "Gözlerine kadar aynı", "Bunu çerçeveletip duvara asacağım!"

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