Ceyda Düvenci sevgilisi Mete Güçlü’nün doğum gününü böyle kutladı

Ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan, tescilli güzel ve usta oyuncu Ceyda Düvenci, özel hayatındaki fırtınalı günleri geride bıraktı. Podyumlardan setlere uzanan başarı dolu kariyerine rağmen aşk hayatında yüzü bir türlü gülmeyen ünlü oyuncu, Bülent Şakrak ile yaşadığı sürpriz boşanmanın ardından kalbini kaptırdığı radyocu Güçlü Mete ile adeta küllerinden doğdu.

2015 yılında dizi setinde tanışarak evlendiği Bülent Şakrak'tan 2023 yılında sürpriz bir şekilde boşanan Ceyda Düvenci, ayrılığın ardından kalbini radyocu Güçlü Mete'ye kaptırmıştı. Zaman zaman mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, bu kez sevgilisinin doğum gününde adeta aşka geldi.

"Gözünün içine baka baka her gün bunları söyleyeceğim için çok şanslıyım sevgilim; iyi ki doğdun... Seninle susmayı, sohbet etmeyi, dağınık kıvırcık saçlarını, gözlerinin içine bakıp 'Seni seviyorum' diye uyuyup koynunda uyanmayı seviyorum. Bana yaşattığın sonsuz güven duygusunu ve güvenle sevilmenin konforunu seviyorum.

Sevgilisiyle çekilen romantik karelerini ardı ardına yayınlayan Düvenci, paylaşımının altına yazdığı uzun ve duygu yüklü notla dikkat çekti. Güçlü Mete'ye olan aşkını haykıran ünlü oyuncu, ilişkisinin kendisine hissettirdiği güveni ve huzuru kelimelere döktü.

"45 YAŞIMDAN SONRAKİ MUCİZEM..."

İlişkisinin kendisini nasıl değiştirdiğini ve olgunlaştırdığını da açık yüreklilikle itiraf eden Düvenci, yazısını şu romantik cümlelerle noktaladı:

Beni bıraksan sevgilim, sabaha kadar yazarım 45 yaşımdan sonraki bu mucizenin güzelliklerini... Diyeceğim o ki; dünya üzerinde bir kadına bunları yaşattığın için, sen olduğun için iyi ki doğdun... Bu seninle üçüncü doğum günümüz... Niceleri olsun diliyorum. Kızınla, anneciğinle, benimle ve tüm dostlarınla çok güzel bir yıl daha olsun."

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, sosyal medyada "Aşk Ceyda'ya çok yaradı" yorumlarını da beraberinde getirdi.