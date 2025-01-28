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Cemre ne zaman, hangi ay düşecek? Hava, suya ve toprağa ne zaman düşecek? 2025 Cemre tarihleri

Ocak ayının sonlarına gelinmesi ve günlerin uzamaya başlamasıyla birlikte baharın habercisi cemrelerin düşme tarihi merak konusu oldu. Geleneksel olarak sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen cemreler 21 Mart'ta Nevruz'un gelişini müjdeleyerek baharın başlangıcını işaret ediyor. Peki 2025'te cemre hangi tarihlerde düşecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.01.2025 13:33 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 13:35
Cemre ne zaman, hangi ay düşecek? Hava, suya ve toprağa ne zaman düşecek? 2025 Cemre tarihleri

Günlerin uzamaya başlamasıyla birlikte gözler, baharın habercisi olan cemrelerin düşme tarihine çevrildi. Her yıl Şubat ayı sonunda düşen cemreler, 21 Mart'taki Nevruz ile birlikte ilkbaharın gelişini müjdeliyor. Peki 2025 yılında cemrelerin suya ve toprağa düşme tarihleri ne zaman olacak? İşte cemrelerin düşeceği tarihler ve merak edilen tüm detaylar...

Cemre ne zaman, hangi ay düşecek? Hava, suya ve toprağa ne zaman düşecek? 2025 Cemre tarihleri

Cemre Ne Zaman Düşecek?

Cemrelerin sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşmesiyle, halk takvimi ve geleneklerine göre bahar mevsiminin başlangıcı işaret ediliyor. 2025 yılında cemreler şu tarihlerde düşecek:

Hava Cemresi: 19-20 Şubat
Su Cemresi: 26-27 Şubat
Toprak Cemresi: 5-6 Mart

Cemre ne zaman, hangi ay düşecek? Hava, suya ve toprağa ne zaman düşecek? 2025 Cemre tarihleri

Cemrelerin Anlamı ve Geleneksel Takvimi

Halk arasında "ateş" veya "kor" anlamına gelen cemre, her yıl belirli bir takvime göre düşer. Kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra başlayan cemreler, her yıl aynı tarihlerde halk arasında merakla beklenir. Cemrelerin düşme sırası şu şekildedir:

Cemre ne zaman, hangi ay düşecek? Hava, suya ve toprağa ne zaman düşecek? 2025 Cemre tarihleri

İlk cemre havaya düşer, ardından suya ve son olarak toprağa düşer.

Cemrelerin birer hafta arayla düşmesi, bu takvimin geleneksel inançlarla örtüşmesini sağlar.

Cemre ne zaman, hangi ay düşecek? Hava, suya ve toprağa ne zaman düşecek? 2025 Cemre tarihleri

Cemre Nedir?

Cemre, Türk halk takviminde önemli bir yer tutar ve ilkbaharın müjdeleyicisi olarak kabul edilir. "Ateş" ya da "kor" anlamına gelen cemre, doğada meydana gelen sıcaklık değişimlerini simgeler. Cemrelerin düşmesiyle birlikte, baharın habercisi olarak halk arasında nevruzun yaklaşması da kutlanır. Bu ritüel, hem doğa olaylarının hem de mevsimsel değişimlerin birer sembolüdür.

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