Cemre ne zaman, hangi ay düşecek? Hava, suya ve toprağa ne zaman düşecek? 2025 Cemre tarihleri
Ocak ayının sonlarına gelinmesi ve günlerin uzamaya başlamasıyla birlikte baharın habercisi cemrelerin düşme tarihi merak konusu oldu. Geleneksel olarak sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen cemreler 21 Mart'ta Nevruz'un gelişini müjdeleyerek baharın başlangıcını işaret ediyor. Peki 2025'te cemre hangi tarihlerde düşecek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.01.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 13:35