Cemre ne zaman, hangi ay düşecek? Hava, suya ve toprağa ne zaman düşecek? 2025 Cemre tarihleri

Cemre Nedir?

Cemre, Türk halk takviminde önemli bir yer tutar ve ilkbaharın müjdeleyicisi olarak kabul edilir. "Ateş" ya da "kor" anlamına gelen cemre, doğada meydana gelen sıcaklık değişimlerini simgeler. Cemrelerin düşmesiyle birlikte, baharın habercisi olarak halk arasında nevruzun yaklaşması da kutlanır. Bu ritüel, hem doğa olaylarının hem de mevsimsel değişimlerin birer sembolüdür.