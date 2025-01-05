Çekirdeğini çöpe atmayın! Gençlik sırrı: Erken yaşlanmaya karşı korur | Kansere savaş açar
İçerdiği besin değeri ile kanser ve felç gibi riskleri azaltan antioksidanlar açısından zengin olan hurmanın faydaları saymakla bitmiyor. Üstelik sadece kendisi değil çekirdeği de tam bir şifa deposu. Hurma çekirdeğini dengeli bir şekilde tüketmek vücudu erken yaşlanma etkilerine karşı korur. Hurma çekirdeği antioksidandır, vücudu virüslere karşı korurken kansere karşı da savaş açar. İşte say say bitmek bilmeyen o faydaları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.01.2025 01:54
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 02:14