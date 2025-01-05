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Çekirdeğini çöpe atmayın! Gençlik sırrı: Erken yaşlanmaya karşı korur | Kansere savaş açar

İçerdiği besin değeri ile kanser ve felç gibi riskleri azaltan antioksidanlar açısından zengin olan hurmanın faydaları saymakla bitmiyor. Üstelik sadece kendisi değil çekirdeği de tam bir şifa deposu. Hurma çekirdeğini dengeli bir şekilde tüketmek vücudu erken yaşlanma etkilerine karşı korur. Hurma çekirdeği antioksidandır, vücudu virüslere karşı korurken kansere karşı da savaş açar. İşte say say bitmek bilmeyen o faydaları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.01.2025 01:54 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 02:14
Çekirdeklerini çöpe atmayın! Uzun yaşamın sırrı: Erken yaşlanma etkilerine karşı korur.

Hurma, özellikle kurutularak tüketilmektedir. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde kalp ve akciğere fayda sağlamaktadır. Üstelik sadece kendisi değil çekirdeği de tam bir şifa deposu. Enerji veren hurma çekirdeği toz hâline kolayca getirilebilir. Hurma çekirdeğinden kahve de üretilebilir. Hurma çekirdeğinin yağı da ayrıca tüketilebilir.

Çekirdeklerini çöpe atmayın! Uzun yaşamın sırrı: Erken yaşlanma etkilerine karşı korur.

Hurma çekirdeğinin faydaları iç organlar üzerinde oldukça etkilidir. Sadece Ramazan ayında değil yılın her zamanı tüketilebilen hurma, tatlı ihtiyacını karşılamakla kalmaz aynı zamanda birçok faydası vardır. Hurmanın yalnızca kendisi değil çekirdeği de çok sağlıklı bir içeriğe sahiptir. Hurmayı dengeli bir şekilde belirli bir periyotta tüketmek, gözle görülür değişimleri ortaya koyar. Hurma çekirdeğinin içeriğinde arasında vücudun hem cilt yani dış sağlığını etkileyen hem de iç dengesini etkileyen maddeler vardır.

Çekirdeklerini çöpe atmayın! Uzun yaşamın sırrı: Erken yaşlanma etkilerine karşı korur.

HURMA ÇEKİRDEĞİ NEDİR?
Hurma çekirdeği, hurmanın içinde bulunan sert yapılı bir antioksidan kaynağıdır. Hurma çekirdeğinin faydaları belirli bir alanla sınırlı değildir. Hurma çekirdeği endüstriyel atık statüsünde yer alır. Hurma çekirdeği geçmişten beri faydalarıyla bilinen ve tüketilen bir besin kaynağıdır.

Çekirdeklerini çöpe atmayın! Uzun yaşamın sırrı: Erken yaşlanma etkilerine karşı korur.

HURMA ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Hurma çekirdeğinin faydaları arasında enerji verici olmasının haricinde kan dolaşımına destek olması, damar sertleşmesinin önüne geçmesi, saç dökülmesini önlemesi, böbrek ve karaciğer gibi iç organlarda onarıcı etki sunması gibi maddeler vardır. Hurma çekirdeği tüketmek cilt sağlığına önemli ölçüde katkı yapar. Cildin iyileşmesi, onarılması ve kuruluğun giderilmesi için çalışır.

ERKEN YAŞLANMAYA KARŞI KORUR! KANSERE SAVAŞ AÇAR

Hurma çekirdeği protein ve lif yapısı bakımından oldukça zengindir. Protein varlığı vücuttaki hasarların onarımı konusunda destek olur.
Hurma çekirdeğinde Omega 3 ve Omega 6 bulunur. Bu doğal yağlar kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer.
Hurma çekirdeği antioksidandır, vücudu virüslere karşı korurken kansere karşı da savaş açar.
Hurma çekirdeğini dengeli bir şekilde tüketmek vücudu erken yaşlanma etkilerine karşı korur.
İçinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde metabolizmanın sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olur.

Çekirdeklerini çöpe atmayın! Uzun yaşamın sırrı: Erken yaşlanma etkilerine karşı korur.

KEMİKLERE ŞİFA DEPOSU
Hurma çekirdeğinin içinde bulunan vitaminler ve protein kemiklerdeki zararların onarılmasına katkı sağlar. Kemik gelişiminin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasının yanı sıra kemiklerdeki hasarları da ortadan kaldırma konusunda yardımcı olur.

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