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Cebinizi yakmayan kredi: 0 faizle borçlanın!

Artan nakit ihtiyacı için kredi araştıran vatandaşlar bankaların faiz oranlarını ve ödeme tutarlarını merak ediyor. Bazı bankalar 0 faizli kredi kampanyalarını duyurdu. Türkiye genelinde çok sayıda banka, müşteri kazanmak ve rekabette öne çıkmak için bu tarz kampanyalar düzenliyor. Faizsiz kredi kampanyaları acil nakit ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını karşılamak için fırsat sunuyor. Peki hangi bankalar 0 faizle kredi veriyor? Kredi şartları neler? İşte faizsiz kredi detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.01.2025 16:21 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 16:21
Cebinizi yakmayan kredi: 0 faizle borçlanın!

Faizsiz kredi kampanyaları, nakit ihtiyacı olanlar için cazip bir seçenek sunmaya devam ediyor. Bankalar, müşterilerinin ilgisini çekmek için farklı şartlar ve avantajlarla 0 faizli kredi olanakları sağlıyor. Bu kampanyalar, özellikle acil nakit ihtiyacı duyan ya da faize ödeme yapmak istemeyenler için büyük bir kolaylık sağlıyor. 0 faizle sunulan krediler vatandaşların hem cebini rahatlatıyor hem de ihtiyaçların kolayca karşılanmasına yardımcı oluyor. Peki hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? İşte 0 faizle kredi veren bankalar…

Cebinizi yakmayan kredi: 0 faizle borçlanın!

Hangi Bankalar Faizsiz Kredi Veriyor?


Faizsiz kredi sunan bankaların listesi sürekli güncelleniyor. Son dönemde, faizsiz kredi veren bankaların sayısında artış gözlemleniyor. Bankaların çoğu, faizsiz kredi hizmetini, çoğunlukla bireysel kredilerde veya özel kampanyalarda kullanıma sunuyor. Bazı bankalar, maaş müşterilerine ya da yeni müşteri kazanımları için bu tarz krediler sunabiliyor.

Cebinizi yakmayan kredi: 0 faizle borçlanın!

enpara.com

Enpara, yeni müşterilere özel 50.000 TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi sunuyor. 6 aya varan vade oranları ile kolay ödeme imkanı sağlıyor.

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Tutar: 50.000 TL

Vade: 6 ay

Cebinizi yakmayan kredi: 0 faizle borçlanın!

QNB

ONB yeni müşterilere özel 3 ay vadeli 0 faizli 30.000 TL ihtiyaç kredi fırsatı sunuyor.

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Tutar: 30.000 TL

Vade: 3 ay

Cebinizi yakmayan kredi: 0 faizle borçlanın!

Akbank

Akbank, 55.000 TL'ye varan kredileri 0 faizle yeni müşterilerine sunuyor. 6 ay vadeli 30.000 TL'ye varan kredi ile 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli avans fırsatı yer alıyor.

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 55.000 TL

Vade: 6 ay vadeli kredi ile 3 ay vadeli taksitli avans

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