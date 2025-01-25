Cebinizi yakmayan kredi: 0 faizle borçlanın!
Artan nakit ihtiyacı için kredi araştıran vatandaşlar bankaların faiz oranlarını ve ödeme tutarlarını merak ediyor. Bazı bankalar 0 faizli kredi kampanyalarını duyurdu. Türkiye genelinde çok sayıda banka, müşteri kazanmak ve rekabette öne çıkmak için bu tarz kampanyalar düzenliyor. Faizsiz kredi kampanyaları acil nakit ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını karşılamak için fırsat sunuyor. Peki hangi bankalar 0 faizle kredi veriyor? Kredi şartları neler? İşte faizsiz kredi detayları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.01.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 16:21