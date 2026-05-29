Cani baba 3 yaşındaki Poyraz’ı boğarak öldürdü! Kan donduran vahşetin yeni detayları şoke etti
Hatay'da uyuşturucu madde etkisinde olan baba, Kurban Bayramı'nın birinci gününde 3 yaşındaki evladını boğarak öldürdükten sonra parçalara ayırdı. Evladını canice öldüren baba tutuklanırken, küçük Poyraz gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Korkunç cinayete ait ortaya çıkan yeni detaylar ise kan dondurdu.
Akıllara durgunluk veren olay 27 Mayıs tarihinde, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı. Madde etkisinde olan Muhammet Emin Tortuk, boşanma aşamasındaki eşi evi terk ettikten sonra 3 yaşındaki evladı Poyraz Yetkin Tortuk ile birlikte yaşamaya başladı.
İddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı olan baba Muhammet Emin Tortuk, bilinmeyen bir nedenden dolayı evladını önce boğarak öldürdü, sonra uzuvlarını kesti. Canice evladını katleden baba Tortuk, kaldığı binadan kaçarak babasının evinin bulunduğu Kösrelik Mahallesi'ne gitti.
DEDE İHBAR ETTİ
Evladının şüpheli hareketleri üzerine büyük baba, Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne durumu bildirdi. İhbar üzerine baba Tortuk'un evine giden polis ekipleri, Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Polis ekipleri, 3 yaşındaki Poyraz'ın cansız bedenini görünce zaman kaybetmeden baba Tortuk'u saklandığı evde yakaladı. Kocasıyla boşanma aşamasında olan anne Cansu Tortuk, İstanbul'a gittiği esnada evladının öldürüldüğü haberini alınca geri döndü.
ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI
Otopsi işlemlerinin ardından 3 yaşındaki Poyraz'ın cenazesi, Antakya ilçesi Güldüren Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Evladının cenazesinde gözyaşlarına boğulan anne Tortuk, gözyaşları içerisinde evladını defnetti. Polis ekiplerinin yakaladığı baba Tortuk, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.