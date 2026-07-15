Yaprak Dökümü'nün Şevket'i Caner Kurtaran'ın son haline sosyal medyadan yorum yağdı

Günümüzde de hala tekrar bölümleri yayınlanan Yaprak Dökümü dizisinde Şevket karakterini canlandıran Caner Kurtaran, yıllar sonraki görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Yaprak Dökümü, yıllar geçmesine rağmen tekrar bölümleriyle izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi başarılı isimleri buluşturan dizinin Şevket'i Caner Kurtaran da son görüntüsüyle sosyal medyanın konuştuğu isimler arasına girdi.

Dizide hayat verdiği Şevket karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Caner Kurtaran, daha sonra Aşk ve Ceza, Tek Yürek, Kimse Bilmez, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Hudutsuz Sevda gibi birçok başarılı yapımda rol aldı.

47 YAŞINDAKİ OYUNCUNUN SON HALİ GÜNDEM OLDU 1978 doğumlu olan ve bugün 47 yaşında olan Caner Kurtaran, uzun bir aranın ardından ortaya çıkan yeni görüntüsüyle dikkat çekti. Oyuncunun yıllar içindeki değişimi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, paylaşımlar binlerce etkileşim aldı.

SOSYAL MEDYADA FARKLI YORUMLAR YAPILDI Caner Kurtaran'ın son görüntüsünü gören kullanıcılar, oyuncunun değişimi hakkında farklı görüşler dile getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Sende yaşlanmışsın Şevket" yorumunu yaparken, bazıları ise "Bizi neden 2. Şevket'e maruz bıraktın?" ifadelerini kullandı.