Çanakkale’den yükselen destan: 111 yıl sonra aynı ruh aynı kararlılık!

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tarihin akışını değiştiren, bir milletin kaderini yeniden yazdığı Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde Türkiye, geçmişten bugüne uzanan o destansı direnişi bir kez daha hatırlıyor. Aziz şehitler ve kahraman gaziler rahmetle anılırken, verilen mesaj net: Dün olduğu gibi bugün de bu vatan geçilmez!

A Haber'de yayınlanan Gece Ajansı, tarihin gördüğü en büyük zaferlerden biriyle yayına başladı. 111 yıl önce yazılan Çanakkale destanı, yalnızca bir askeri başarı değil; aynı zamanda bir milletin varoluş mücadelesi olarak tarihe geçti. Binlerce şehidin canı pahasına kazanılan bu zafer, "Çanakkale Geçilmez" sözünü tüm dünyaya kabul ettirdi.

O gün verilen mücadele yalnızca bir cephede değil, adeta tüm dünyaya karşıydı. Anadolu'nun dört bir yanından gelen kahramanlar, dönemin en güçlü donanmalarına karşı durarak tarihe altın harflerle yazılan bir direnişe imza attı.

"BİR DÜNYAYA KARŞI VERİLEN MÜCADELE"

Metinde vurgulandığı üzere, Çanakkale'de verilen mücadele sıradan bir savaş değildi. Bu savaş; Anadolu'dan koparılmak istenen bir milletin, bayrağını indirmemek, ezanını susturmamak için verdiği topyekûn bir direnişti.

Erzurum'dan Adana'ya, Ankara'dan Afyon'a, Elazığ'dan Musul ve Kerkük'e kadar uzanan geniş bir coğrafyadan gelen kahramanlar, tek yürek oldu. Amaçları açıktı: Bu topraklardan sökülüp atılmamak.

ÇANAKKALE RUHU 111 YILDIR AYAKTA
MİLLİ MÜCADELE VE SONRASINA İLHAM VEREN RUH

Çanakkale'de yakılan bağımsızlık meşalesi, daha sonra Kurtuluş Savaşı'na ve Kıbrıs Barış Harekatı gibi kritik dönüm noktalarına ilham verdi. Aynı ruh, aynı kararlılık ve aynı inanç, Türkiye'nin her döneminde kendini gösterdi.

Bugün de aynı bilinçle hareket edildiği vurgulanırken, güvenlik güçleri ve Mehmetçik'in aynı kararlılıkla görev yaptığı ifade ediliyor.

MEHMET AKİF'İN DİZELERİYLE ÇANAKKALE RUHU

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un dizeleri, bu destanın ruhunu en güçlü şekilde yansıtmaya devam ediyor:

"Asım'ın nesli diyordum ya... nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek."

"Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
O, rüku olmasa, dünyada eğilmez başlar."

"Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,
Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!"

"Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer."

Bu dizeler, yalnızca geçmişi değil, bugünü ve geleceği de anlatan birer manifesto niteliği taşıyor.

"ÇANAKKALE GEÇİLMEZ" MESAJI BUGÜN DE GEÇERLİ

111 yıl önce verilen mesaj bugün de geçerliliğini koruyor:
"Çanakkale Geçilmez, Anadolu Geçilmez, Trakya Geçilmez."

Metinde, bu topraklara göz dikenlerin geçmişte nasıl hüsrana uğradıysa, bugün de aynı akıbetin kaçınılmaz olacağı vurgulanıyor. Her geçen geminin bile bu tarihi mesajla karşılaştığı ifade ediliyor.

VATAN, BAYRAK VE ŞEHİTLERİN EMANETİ

"Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı" dizeleriyle hatırlatılan gerçek, bu toprakların sıradan bir coğrafya olmadığıdır. Altında kefensiz yatan binlerce şehidin emaneti olan bu vatan, millet için kutsal bir değer taşımaktadır.

KAHRAMANLARIN DİLİNDEN VATAN SEVGİSİ

Dizelerde yer alan marş ve sözler, vatan sevgisinin ve fedakârlığın günümüzde de aynı şekilde yaşadığını gözler önüne seriyor:

"Bir gece ansızın gelebiliriz!"
"Gece gündüz demeden sınırları bekleriz,"
"Vatan için her zaman canımızı veririz."

"Türkiye'nin yüzyılı hedefimiz yolumuz,"
"Güçlüyüz bükülmez bileğimiz kolumuz."

"Korku nedir bilmeyiz biz dağların erleri!"
"Korku nedir bilmeyiz yıldızıyız göklerin!"

"Tek bir karışına bile can verilir bu vatana."
"Atamızdan emanet ondan gelir cesaret."

Bu sözler, sadece birer slogan değil; bir milletin karakterini yansıtan güçlü ifadeler olarak dikkat çekiyor.

ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINA MİNNET

Bu destanın baş mimarlarından biri olan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bir kez daha minnetle anılıyor. Onların liderliğinde verilen mücadele, yalnızca bir savaş değil; bir milletin yeniden doğuşu oldu.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE DEĞİŞMEYEN KARARLILIK

Metnin sonunda verilen mesaj ise oldukça net:

Geçmişte bu topraklara hayallerle gelenler nasıl hüsrana uğradıysa, bugün aynı niyetleri taşıyanlar da aynı sonla karşılaşacaktır.

Türkiye, geçmişten aldığı güçle geleceğe yürürken; bilim, teknoloji ve güçlü iradesiyle "Türkiye Yüzyılı" hedefinde ilerlemeye devam ediyor.

BU VATAN GEÇİLMEZ!

111 yıl önce Çanakkale'de yazılan destan, bugün hâlâ canlı, hâlâ diri.
Bu topraklar için can veren şehitler unutulmadı, unutulmayacak.

Bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlar rahmet ve minnetle anılıyor.

Ve o tarihi söz bir kez daha yankılanıyor:

"ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!"

