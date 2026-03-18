Çanakkale’den yükselen destan: 111 yıl sonra aynı ruh aynı kararlılık!

Tarihin akışını değiştiren, bir milletin kaderini yeniden yazdığı Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde Türkiye, geçmişten bugüne uzanan o destansı direnişi bir kez daha hatırlıyor. Aziz şehitler ve kahraman gaziler rahmetle anılırken, verilen mesaj net: Dün olduğu gibi bugün de bu vatan geçilmez!

A Haber'de yayınlanan Gece Ajansı, tarihin gördüğü en büyük zaferlerden biriyle yayına başladı. 111 yıl önce yazılan Çanakkale destanı, yalnızca bir askeri başarı değil; aynı zamanda bir milletin varoluş mücadelesi olarak tarihe geçti. Binlerce şehidin canı pahasına kazanılan bu zafer, "Çanakkale Geçilmez" sözünü tüm dünyaya kabul ettirdi. O gün verilen mücadele yalnızca bir cephede değil, adeta tüm dünyaya karşıydı. Anadolu'nun dört bir yanından gelen kahramanlar, dönemin en güçlü donanmalarına karşı durarak tarihe altın harflerle yazılan bir direnişe imza attı.

"BİR DÜNYAYA KARŞI VERİLEN MÜCADELE" Metinde vurgulandığı üzere, Çanakkale'de verilen mücadele sıradan bir savaş değildi. Bu savaş; Anadolu'dan koparılmak istenen bir milletin, bayrağını indirmemek, ezanını susturmamak için verdiği topyekûn bir direnişti. Erzurum'dan Adana'ya, Ankara'dan Afyon'a, Elazığ'dan Musul ve Kerkük'e kadar uzanan geniş bir coğrafyadan gelen kahramanlar, tek yürek oldu. Amaçları açıktı: Bu topraklardan sökülüp atılmamak. ÇANAKKALE RUHU 111 YILDIR AYAKTA

MİLLİ MÜCADELE VE SONRASINA İLHAM VEREN RUH Çanakkale'de yakılan bağımsızlık meşalesi, daha sonra Kurtuluş Savaşı'na ve Kıbrıs Barış Harekatı gibi kritik dönüm noktalarına ilham verdi. Aynı ruh, aynı kararlılık ve aynı inanç, Türkiye'nin her döneminde kendini gösterdi. Bugün de aynı bilinçle hareket edildiği vurgulanırken, güvenlik güçleri ve Mehmetçik'in aynı kararlılıkla görev yaptığı ifade ediliyor.

MEHMET AKİF'İN DİZELERİYLE ÇANAKKALE RUHU Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un dizeleri, bu destanın ruhunu en güçlü şekilde yansıtmaya devam ediyor: "Asım'ın nesli diyordum ya... nesilmiş gerçek:

İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek." "Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...

O, rüku olmasa, dünyada eğilmez başlar." "Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,

Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!" "Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer." Bu dizeler, yalnızca geçmişi değil, bugünü ve geleceği de anlatan birer manifesto niteliği taşıyor.