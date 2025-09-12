12 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Tekfen’deki hisselere el konuldu
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Tekfen’deki hisselere el konuldu

Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Tekfen’deki hisselere el konuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2025 15:33
Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme var. Holdingin Tekfen Holding'deki yüzde 17,56'lık hissesine el konulduğu bildirildi. Soruşturmanın ayrıntılarını A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Tekfen’deki hisselere el konuldu
9. komisyon toplantısı sona erdi
9. komisyon toplantısı sona erdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul’a sevdamız bitmez
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul'a sevdamız bitmez
Rusya-Ukrayna savaşında barış arayışına ara!
Rusya-Ukrayna savaşında barış arayışına ara!
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme!
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme!
Eurovision’da İsrail gerilimi!
Eurovision'da İsrail gerilimi!
12 Eylül darbesine giden süreçte neler yaşandı?
12 Eylül darbesine giden süreçte neler yaşandı?
Sahte diploma davası 10 Ekim’e ertelendi!
Sahte diploma davası 10 Ekim'e ertelendi!
Manavgat Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu!
Manavgat Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu!
Faizsiz ev ve araç nasıl alınabilecek?
Faizsiz ev ve araç nasıl alınabilecek?
Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a adaylık çağrısı
Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a adaylık çağrısı
ÇArpıcı sözler: Aziz İhsan’lara yenilmeyeceğiz
ÇArpıcı sözler: Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz
CHP belediyelerinde krizler sürüyor!
CHP belediyelerinde krizler sürüyor!
Daha Fazla Video Göster