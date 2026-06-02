Çamlıca Kulesi büyüklüğünde ihanet ağı! Kameralar dehşet tablosunu görüntüledi
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında tarihi bir çevre operasyonuna imza atıldı. Deniz canlıları için 150 yıla yakın süre yok olmayan ölümcül birer tuzağa dönüşen ve ekosistemi kurutan devasa hayalet ağlar, siber titizliğe sahip su altı kameraları ve özel dalış ekipleriyle deniz tabanından söküldü. 6 farklı noktada günlerce süren operasyon neticesinde denizden çıkarılan ve Çamlıca Kulesi'ni baştan aşağı örtebilecek büyüklükte olan 15 bin metrekarelik dev ağ, adeta bir çevre katliamının eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi.
Türkiye'nin denizel biyoçeşitliliğini bilimsel verilerle kayıt altına almayı ve vatandaş katılımıyla deniz koruma çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlayan "Mavi Atlas" mobil uygulaması, Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 10 ay önce hayata geçirildi.
Mobil uygulama üzerinden vatandaşlar, deniz canlılarına ilişkin tür, derinlik ve konum bilgilerini sisteme yükleyerek Türkiye'nin denizel biyoçeşitlilik haritasının oluşturulmasına katkı sağlıyor.
Deniz canlıları için büyük tehdit oluşturan hayalet ağlar da uygulama üzerinden ihbar edilerek, ekiplerin müdahalesine imkan tanınıyor. Uygulamanın devreye alınmasının ardından gelen ilk ihbarlardan biri Heybeliada açıklarından oldu. İhbar üzerine bölgeye dalış gerçekleştiren ekip, bir batığın üzerinde bulunan hayalet ağı çıkardı.
Hayalet ağda aralarında pina yavrusunun da bulunduğu çok sayıda deniz canlısının öldüğü tespit edildi.
HAYALET AĞLARIN BULUNDUĞU BÖLGEDE SU ALTI KAMERASIYLA KEŞİF ÇALIŞMASI YAPILDI
"Mavi Atlas"a bu kez Marmara Adası sakini bir dalıcıdan gelen ihbar üzerine ekip yeniden harekete geçti. Ada açıklarında geniş bir alana yayılan hayalet ağların bulunduğu bilgisi üzerine operasyon hazırlıkları başlatıldı.
Ekipte yer alan Deniz Yaşamını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı, sanayi dalgıcı Engin Ege Gencer, gönüllü dalıcı Yener Kuşculuoğlu, hayalet ağ çıkarma teknesi kaptanı Şahin Tuna ve Gizem Ece, ağların çıkarılması için gerekli kaldırma balonları, kesici ekipman, su altı görüntüleme sistemleri ve güvenlik malzemelerini teknelere yükledi.