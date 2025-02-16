Buz kütlesini sala çevirdiler! Avlanıp böyle yemek yediler

"EĞLENCELİ OLDUĞU KADAR TEHLİKELİ"

Bu kez de eğlence amacıyla buz üzerinde yemek yediklerini anlatan Yıldırım, "Bu iş eğlenceli olduğu kadar da tehlikeli. Biz her zaman yaptığımız için profesyonelleştik. Nehri bilmeyenlere, bu işin yöntemini bilmeyenlere tavsiye etmiyorum." diye konuştu.