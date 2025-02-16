Viral Galeri Viral Tıkla Buz kütlesini sala çevirdiler! Avlanıp böyle yemek yediler

Buz kütlesini sala çevirdiler! Avlanıp böyle yemek yediler

Bayburt'ta kısmen donan Çoruh Nehri'nde buluşan amatör balıkçılar, sal amacıyla kullandıkları buz kütlesinin üzerinde yemek yiyip avlandı. İşte o görüntüler...

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.02.2025 14:44 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 14:46
Buz kütlesini sala çevirdiler! Avlanıp böyle yemek yediler

Merkeze bağlı Bayraktar köyünde avlanmak için nehir kenarına gelen amatör balıkçılar, yaklaşık 20 santimetre kalınlığındaki buz kütlesini kazmalarla kırarak üzerine çıktı.

Buz kütlesini sala çevirdiler! Avlanıp böyle yemek yediler

Buz kütlesi üzerine kurdukları masada yemeklerini yiyip avlanan balıkçılar, yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra buzun kırılması nedeniyle nehir içinde yürüyerek kıyıya çıktı.

SAL GİBİ KULLANDIKLARI BUZ KÜTLESİNDE...
Buz kütlesini sala çevirdiler! Avlanıp böyle yemek yediler

Balıkçılardan Osman Yıldırım buz kütlesini genellikle nehrin karşı tarafına geçmek için kullandıklarını söyledi.

Buz kütlesini sala çevirdiler! Avlanıp böyle yemek yediler

"EĞLENCELİ OLDUĞU KADAR TEHLİKELİ"

Bu kez de eğlence amacıyla buz üzerinde yemek yediklerini anlatan Yıldırım, "Bu iş eğlenceli olduğu kadar da tehlikeli. Biz her zaman yaptığımız için profesyonelleştik. Nehri bilmeyenlere, bu işin yöntemini bilmeyenlere tavsiye etmiyorum." diye konuştu.

Buz kütlesini sala çevirdiler! Avlanıp böyle yemek yediler
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