Buz kütlesini sala çevirdiler! Avlanıp böyle yemek yediler

Merkeze bağlı Bayraktar köyünde avlanmak için nehir kenarına gelen amatör balıkçılar, yaklaşık 20 santimetre kalınlığındaki buz kütlesini kazmalarla kırarak üzerine çıktı. Buz kütlesi üzerine kurdukları masada yemeklerini yiyip avlanan balıkçılar, yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra buzun kırılması nedeniyle nehir içinde yürüyerek kıyıya çıktı. SAL GİBİ KULLANDIKLARI BUZ KÜTLESİNDE... Balıkçılardan Osman Yıldırım buz kütlesini genellikle nehrin karşı tarafına geçmek için kullandıklarını söyledi. 'EĞLENCELİ OLDUĞU KADAR TEHLİKELİ' Bu kez de eğlence amacıyla buz üzerinde yemek yediklerini anlatan Yıldırım, 'Bu iş eğlenceli olduğu kadar da tehlikeli. Biz her zaman yaptığımız için profesyonelleştik. Nehri bilmeyenlere, bu işin yöntemini bilmeyenlere tavsiye etmiyorum.' diye konuştu. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN