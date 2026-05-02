Burcu Biricik’in kızı Luna’nın son hali: Annesinin adeta kopyası

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 13:03 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Başarılı oyuncu Burcu Biricik ve Emre Yetkin'in kızları Luna, babasının paylaştığı son karelerle sosyal medyayı salladı. Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Luna için takipçiler, "Adeta annesinin kopyası" yorumunda birleşti.

Hayat Şarkısı, Şeref Meselesi ve fenomen haline gelen Camdaki Kız dizileriyle hafızalara kazınan Burcu Biricik, son dönemde annelik kimliğiyle adından söz ettiriyor.

2016 yılında hayatını birleştirdiği Emre Yetkin ile sürdürdüğü istikrarlı ve mutlu evliliğiyle parmakla gösterilen Burcu Biricik, 2024 yılında anne olma sevincini yaşamıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, zaman zaman kızları Luna ile yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Çiftin gözlerden uzak büyüttüğü minik kızları babası Emre Yetkin'in paylaştığı son karelerle bir anda magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti. Luna'nın her geçen gün annesine daha çok benzemesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Yüz hatları, bakışları ve sevimliliğiyle annesinin kopyası olan minik Luna için "Tıpkı annesi" ve "Bakışları bile aynı" şeklinde binlerce yorum yapıldı.

Öte yandan Burcu Biricik annelik üzerine konuşurken söylediği şu sözlerle dikkat çekmişti: "Annelik öncesi Burcu'ya el sallıyorum, geri gelir inşallah. Çocuğunuz olunca her şey değişiyor. Emre ile eskisi kadar kavga etmiyoruz, daha sakin kaldığımız bir dönem yaşıyoruz. Sürekli kızımızla ilgileniyoruz."

BURCU BİRİCİK KİMDİR? 4 Mayıs 1989'da Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğmuştur. Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunudur ve oyunculuk eğitimini tiyatro çalışmalarıyla geliştirmiştir. Duygusal sahnelerdeki başarısıyla kısa sürede Türkiye'nin en popüler kadın oyuncularından biri hâline gelmiştir.