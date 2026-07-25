Burak Yörük bilinmeyen yeteneğini açıkladı: "Nasıl şu anda fark edildi"
Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç karakterini canlandıran Burak Yörük, Melis İşiten'in YouTube programında hem dizinin başarısını hem de bugüne kadar pek bilinmeyen ilgi alanlarını anlattı. Rap müziğe olan ilgisinden bahseden oyuncu, yapay zekâ ile görsel ve tablo tasarladığını da ilk kez paylaştı.
Taşacak Bu Deniz dizisinin Oruç'u Burak Yörük, Melis İşiten'in YouTube programına konuk oldu. Başarılı oyuncu, dizinin yakaladığı ilgiye ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, hayranlarının daha önce bilmediği yönlerini de anlattı.
"MÜZİKLE HAŞIR NEŞİRİM"
Rap müziğe olan ilgisinin gündeme gelmesi üzerine konuşan oyuncu, müzikle uzun zamandır iç içe olduğunu söyledi.
"Aslında her yerde yapıyorum. Nasıl şu an fark edildi, ben de anlamadım. Genel olarak müziği seviyorum, müzikle haşır neşirim. Belki de bilinmeyen özelliklerimden biri bu" diyen Yörük, asıl dikkat çeken açıklamasını ise yapay zekâ alanındaki ilgisiyle yaptı.
YAPAY ZEKÂYA İLK DÖNEMDEN BERİ İLGİ DUYUYOR
Yapay zekâ destekli görsel üretim teknolojilerini ilk çıktığı dönemden itibaren yakından takip ettiğini anlatan Burak Yörük, sektörde öncü olan bir platformun erken dönem içerik üreticileri arasında yer aldığını söyledi.
"İlk yapay zekâ görsel üretim platformlarından biri, adını vermeyeceğim. Daha halka açılmadan önce hak kazanan içerik üreticilerinden biriydim. Bana özel üyelik göndermişlerdi. Yapay zekâya çok ilgiliydim" ifadelerini kullandı.
EVİNDEKİ TABLOLARI KENDİSİ TASARLADI
Resim yapmayı ve tasarımla uğraşmayı sevdiğini belirten oyuncu, bu ilgisinin aileden geldiğini de dile getirdi.
"Çizmeyi, kıyafet tasarlamayı çok seviyorum. Annem ve teyzem zamanında terzilik işleriyle uğraşarak geçimlerini sağlamışlar. Daha sonra ben de yapay zekâ ile tablolar üretmeye başladım. Evimizdeki tabloların bir kısmını da biz yaptık" diyen Yörük, teknoloji ve sanatı bir araya getiren hobisini ilk kez bu kadar ayrıntılı anlattı.
"TRABZON BİZE ÇOK YARADI"
Dizinin başarısıyla ilgili de konuşan Burak Yörük, çekim sürecinin kendisi için unutulmaz geçtiğini söyledi.
"Çok güzel bir sezon geçirdik. Müthiş bir 9 aydı. Dizinin iyi olacağına benden önce menajerim karar vermişti. 'Bu iş uçacak' diyerek beni aramıştı. Böyle bir öngörümüz vardı ama bugün yaşadığımız ilgiyi kimse tahmin edemezdi. Biz her zaman en kötü ihtimali düşünerek işe başlıyoruz. Sevilmek inanılmaz güzel bir duygu."
Trabzon'da çalışmanın kendisine önemli katkılar sağladığını da belirten oyuncu, "Başka bir şehirde olmak çalışma anlamında çok daha rahat. Trabzon bize çok yaradı. İlk kez şehir dışında uzun soluklu bir iş yaptım. Karadeniz şivesiyle ilk kez bu kadar yoğun çalıştım ve kendimi doğrudan o kültürün içinde buldum." dedi.
Burak Yörük, özel hayatıyla da gündemde. Uzun süredir müzisyen Tuana Yılmaz ile birlikte olan oyuncunun, nişanlısıyla yakında nikâh masasına oturması bekleniyor.