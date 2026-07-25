Burak Yörük bilinmeyen yeteneğini açıkladı: "Nasıl şu anda fark edildi"

Taşacak Bu Deniz dizisinin Oruç'u Burak Yörük, Melis İşiten'in YouTube programına konuk oldu. Başarılı oyuncu, dizinin yakaladığı ilgiye ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, hayranlarının daha önce bilmediği yönlerini de anlattı.

"MÜZİKLE HAŞIR NEŞİRİM"

Rap müziğe olan ilgisinin gündeme gelmesi üzerine konuşan oyuncu, müzikle uzun zamandır iç içe olduğunu söyledi.

"Aslında her yerde yapıyorum. Nasıl şu an fark edildi, ben de anlamadım. Genel olarak müziği seviyorum, müzikle haşır neşirim. Belki de bilinmeyen özelliklerimden biri bu" diyen Yörük, asıl dikkat çeken açıklamasını ise yapay zekâ alanındaki ilgisiyle yaptı.

YAPAY ZEKÂYA İLK DÖNEMDEN BERİ İLGİ DUYUYOR

Yapay zekâ destekli görsel üretim teknolojilerini ilk çıktığı dönemden itibaren yakından takip ettiğini anlatan Burak Yörük, sektörde öncü olan bir platformun erken dönem içerik üreticileri arasında yer aldığını söyledi.

"İlk yapay zekâ görsel üretim platformlarından biri, adını vermeyeceğim. Daha halka açılmadan önce hak kazanan içerik üreticilerinden biriydim. Bana özel üyelik göndermişlerdi. Yapay zekâya çok ilgiliydim" ifadelerini kullandı.