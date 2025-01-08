Viral Galeri Viral Tıkla Bugün hava nasıl olacak? 8 Ocak Meteoroloji hava durumu | Buzlanma ve don uyarısı verildi: Güneşe aldanmayın

Bugün hava nasıl olacak? 8 Ocak Meteoroloji hava durumu | Buzlanma ve don uyarısı verildi: Güneşe aldanmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava koşulları bölgelere göre farklılık gösteriyor. Parçalı bulutlu bir hava birçok bölgede etkili olurken bazı bölgelerde sağanak yağışlar, buzlanma ve çığ tehlikesi dikkat çekiyor. İşte bölge bölge detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 07:44
Bugün hava nasıl olacak? 8 Ocak Meteoroloji hava durumu | Buzlanma ve don uyarısı verildi: Güneşe aldanmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinde ise sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Bugün hava nasıl olacak? 8 Ocak Meteoroloji hava durumu | Buzlanma ve don uyarısı verildi: Güneşe aldanmayın

Buzlanma ve Sis Hadisesi Görülecek

Ülkemizin iç ve doğu bölgelerinde, buzlanma ve don olayları ile birlikte yer yer pus ve sis etkili olacak. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sürücüler için görüş mesafesi azalarak trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir.

Bugün hava nasıl olacak? 8 Ocak Meteoroloji hava durumu | Buzlanma ve don uyarısı verildi: Güneşe aldanmayın

Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerinde

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Bu durum, özellikle kıyı bölgelerinde bahar havasını anımsatan bir atmosfer oluşturabilir.

Bugün hava nasıl olacak? 8 Ocak Meteoroloji hava durumu | Buzlanma ve don uyarısı verildi: Güneşe aldanmayın

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Buzlanma ve Don Olayı: İç ve doğu bölgelerde ulaşımda aksamalara yol açabilecek buzlanma ve don riskine karşı önlem alınmalı.

Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde meydana gelebilecek çığ riskine karşı dikkatli olunmalı.

Sağanak Yağışlar: Ege Bölgesi'nde, özellikle İzmir, Muğla ve çevre illerde ani yağışlara karşı hazırlıklı olunmalı.

Bugün hava nasıl olacak? 8 Ocak Meteoroloji hava durumu | Buzlanma ve don uyarısı verildi: Güneşe aldanmayın

Bölgelerimize Göre Hava Durumu

Marmara: Sağanak Yağış ve Sis Hakim

Marmara Bölgesi'nde parçalı, batı kesimlerinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yer yer sağanak yağış görülecek. Bölgenin doğusunda ise pus ve sis hadisesi sabah saatlerinde etkili olabilir.

Çanakkale: Çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı, 19°C
Edirne: Çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı, 18°C
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, 16°C
Kırklareli: Çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı, 16°C

Ege: Sağanak Yağışlar ve Kıyılarda Yoğun Bulutlanma

Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde çok bulutlu bir hava ve sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yağışlar etkili olurken, iç kesimlerde buzlanma ve yer yer sis dikkat çekiyor.

Afyonkarahisar: Parçalı bulutlu, 11°C
Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, 15°C
İzmir: Parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı, 17°C
Muğla: Parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı, 12°C

Akdeniz: Parçalı Bulutlu Hava Hakim

Akdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Akdeniz'de yer yer yoğun bulutlanma görülebilir. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis oluşumu olası.

Adana: Parçalı bulutlu, 19°C
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, 19°C
Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 15°C
Mersin: Parçalı bulutlu, 19°C

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