Bugün hava nasıl olacak? 8 Ocak Meteoroloji hava durumu | Buzlanma ve don uyarısı verildi: Güneşe aldanmayın

Bölgelerimize Göre Hava Durumu

Marmara: Sağanak Yağış ve Sis Hakim

Marmara Bölgesi'nde parçalı, batı kesimlerinde çok bulutlu bir hava bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yer yer sağanak yağış görülecek. Bölgenin doğusunda ise pus ve sis hadisesi sabah saatlerinde etkili olabilir.

Çanakkale: Çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı, 19°C

Edirne: Çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı, 18°C

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, 16°C

Kırklareli: Çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı, 16°C

Ege: Sağanak Yağışlar ve Kıyılarda Yoğun Bulutlanma

Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde çok bulutlu bir hava ve sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yağışlar etkili olurken, iç kesimlerde buzlanma ve yer yer sis dikkat çekiyor.

Afyonkarahisar: Parçalı bulutlu, 11°C

Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, 15°C

İzmir: Parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı, 17°C

Muğla: Parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı, 12°C

Akdeniz: Parçalı Bulutlu Hava Hakim

Akdeniz Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Akdeniz'de yer yer yoğun bulutlanma görülebilir. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis oluşumu olası.

Adana: Parçalı bulutlu, 19°C

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, 19°C

Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 15°C

Mersin: Parçalı bulutlu, 19°C