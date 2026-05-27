Bu yıl da aynı manzara! “13 dakikada keserim” dedi, elini kesti: Acemi kasaplar yine hastanelik oldu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye'nin dört bir yanında yine aynı manzaralar yaşandı. Kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayan yüzlerce vatandaş acil servislerin yolunu tuttu. Elini, kolunu ve bacağını kesen vatandaşlar adeta tecrübesizliğin kurbanı oldu.

Kurban Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, acil servisler yine "acemi kasaplarla" doldu. Kurban kesmeye çalışırken bıçak, satır ve hayvan darbeleriyle yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti. ACEMİ KASAPLAR YİNE SAHNEDE! HASTANELER YARALILARLA DOLDU TAŞTI Bazı vatandaşlar yaşadıklarını esprili bir dille anlatırken, uzmanlar ise ciddi yaralanmalara karşı vatandaşları uyardı.

"AMCAMIN İLERİ KESİM TEKNİKLERİYLE ELİMİ KESTİM" Kocaeli'de kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlardan Rıdvan Karakaya'nın sözleri yüzleri güldürdü. Elinden yaralanan Karakaya, "Acemi kasap amcamın ileri kesim teknikleriyle elimi kestim. Emniyete gidip amcamdan şikayetçi olacağım, tazminat davası açacağım" diyerek yaşadığı talihsiz olayı esprili şekilde anlattı.

"SON KURBANLIKTA ACEMİ KASAPLIĞIM TUTTU" Gaziantep'te kurban kesimi sırasında yaralanan Mahmut Güneş ise 10 koyunun 9'unu kestikten sonra kendisini yaraladığını söyledi. Güneş, "Son kurbanlıkta acemi kasaplığım tuttu" ifadelerini kullanırken, bazı vatandaşlar da kurbanlık hayvanların tekme ve darbeleri nedeniyle yaralandı.

"AMCA BENİ YAKTIN" Sakarya'da kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu. Kendi besi çiftliğinde kurban keserken başparmağından yaralanan 28 yaşındaki Orhan İlten'in sözleri ise dikkat çekti. İlten, "Amcamın elinden bıçak kaydı parmağıma geldi. Çok şükür 4 dikişle atlattık. Acele etmeyin, dikkat edin. Amca beni yaktın" diyerek yaşadığı kazayı anlattı.