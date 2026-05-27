CANLI YAYIN

Bu yıl da aynı manzara! “13 dakikada keserim” dedi, elini kesti: Acemi kasaplar yine hastanelik oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye'nin dört bir yanında yine aynı manzaralar yaşandı. Kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayan yüzlerce vatandaş acil servislerin yolunu tuttu. Elini, kolunu ve bacağını kesen vatandaşlar adeta tecrübesizliğin kurbanı oldu.

Bu yıl da aynı manzara! “13 dakikada keserim” dedi, elini kesti: Acemi kasaplar yine hastanelik oldu 1

Kurban Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, acil servisler yine "acemi kasaplarla" doldu. Kurban kesmeye çalışırken bıçak, satır ve hayvan darbeleriyle yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti.

ACEMİ KASAPLAR YİNE SAHNEDE! HASTANELER YARALILARLA DOLDU TAŞTI

Bazı vatandaşlar yaşadıklarını esprili bir dille anlatırken, uzmanlar ise ciddi yaralanmalara karşı vatandaşları uyardı.

Bu yıl da aynı manzara! “13 dakikada keserim” dedi, elini kesti: Acemi kasaplar yine hastanelik oldu 2

"AMCAMIN İLERİ KESİM TEKNİKLERİYLE ELİMİ KESTİM"

Kocaeli'de kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlardan Rıdvan Karakaya'nın sözleri yüzleri güldürdü.

Elinden yaralanan Karakaya, "Acemi kasap amcamın ileri kesim teknikleriyle elimi kestim. Emniyete gidip amcamdan şikayetçi olacağım, tazminat davası açacağım" diyerek yaşadığı talihsiz olayı esprili şekilde anlattı.

Bu yıl da aynı manzara! “13 dakikada keserim” dedi, elini kesti: Acemi kasaplar yine hastanelik oldu 3

"SON KURBANLIKTA ACEMİ KASAPLIĞIM TUTTU"

Gaziantep'te kurban kesimi sırasında yaralanan Mahmut Güneş ise 10 koyunun 9'unu kestikten sonra kendisini yaraladığını söyledi.

Güneş, "Son kurbanlıkta acemi kasaplığım tuttu" ifadelerini kullanırken, bazı vatandaşlar da kurbanlık hayvanların tekme ve darbeleri nedeniyle yaralandı.

Bu yıl da aynı manzara! “13 dakikada keserim” dedi, elini kesti: Acemi kasaplar yine hastanelik oldu 4

"AMCA BENİ YAKTIN"

Sakarya'da kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu. Kendi besi çiftliğinde kurban keserken başparmağından yaralanan 28 yaşındaki Orhan İlten'in sözleri ise dikkat çekti.

İlten, "Amcamın elinden bıçak kaydı parmağıma geldi. Çok şükür 4 dikişle atlattık. Acele etmeyin, dikkat edin. Amca beni yaktın" diyerek yaşadığı kazayı anlattı.

Bu yıl da aynı manzara! “13 dakikada keserim” dedi, elini kesti: Acemi kasaplar yine hastanelik oldu 5

"13 DAKİKADA KESERİM" DEDİ

Adana'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar yine hastanelik oldu.

Parmağını kesen Muhammet Çapkın'ın arkadaşı ise yaşananları esprili bir dille anlattı.

Arkadaşı, "Kasap olduğunu söyledi, biz de inandık. '13 dakikada kurbanı kesip parçalayacağım' dedi. Bir baktık kurban yerine kendi parmağını kesmiş" ifadelerini kullandı.

Bu yıl da aynı manzara! “13 dakikada keserim” dedi, elini kesti: Acemi kasaplar yine hastanelik oldu 6

"KASAPLIK HERKESİN İŞİ DEĞİL"

Şanlıurfa'da elinden yaralanan Cuma Yıldız vatandaşlara dikkat çağrısında bulundu. Yıldız, "Kasaplık herkesin işi değildir. Kasaba para verin ama riskli işler yapmayın" dedi.

Bu yıl da aynı manzara! “13 dakikada keserim” dedi, elini kesti: Acemi kasaplar yine hastanelik oldu 7

HASTANELERDE YOĞUNLUK OLUŞTU

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Sivas, Bolu, Erzurum, Samsun, Kayseri, Eskişehir, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Gaziantep başta olmak üzere birçok kentte benzer görüntüler yaşandı.

Şanlıurfa'da ise yalnızca bayramın ilk gününde 232 kişi hastanelik oldu.

Yaralanan vatandaşların büyük kısmı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bazı vatandaşlar ise ameliyata alındı.

Bu yıl da aynı manzara! “13 dakikada keserim” dedi, elini kesti: Acemi kasaplar yine hastanelik oldu 8

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği'nden Doç. Dr. Ali Sarıdaş, "acemi kasap" yaralanmalarının hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Sarıdaş, basit görünen kesilerin tendon, damar ve sinir hasarına yol açabileceğini belirterek her kesici alet yaralanmasının mutlaka sağlık kuruluşunda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu yıl da aynı manzara! “13 dakikada keserim” dedi, elini kesti: Acemi kasaplar yine hastanelik oldu 9

Doç. DR. Sarıdaş, "Kurban kesimi ve et parçalama sırasında meydana gelen el yaralanmaları basit cilt kesiklerinden tendon, sinir, damar ve kemik yapılarını içeren karmaşık yaralanmalara kadar uzanabiliyor. Nadiren de olsa parmak kopmaları da görülebiliyor" dedi.

Bu yıl da aynı manzara! “13 dakikada keserim” dedi, elini kesti: Acemi kasaplar yine hastanelik oldu 10

İşte yurdun dört bir yanından hastanelik olan acemi kasaplara dair kareler...

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin