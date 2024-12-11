Bu çikolata türünü paket paket yiyeceksiniz! Meğer diyabet riskini %21 azaltıyor
Tatlı bir kaçamak, tip 2 diyabet riskinizi azaltabilir mi? Yeni bir araştırma, bitter çikolata tüketiminin bu kronik hastalığa karşı koruyucu etkileri olabileceğini öne sürüyor. Haftada beş porsiyon veya daha fazla bitter çikolata tüketen bireylerde diyabet riskinin %21 oranında azaldığı tespit edilirken, sütlü çikolatanın aynı etkiyi göstermediği belirtiliyor.
Giriş Tarihi: 11.12.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:42