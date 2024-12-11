Viral Galeri Viral Tıkla Bu çikolata türünü paket paket yiyeceksiniz! Meğer diyabet riskini %21 azaltıyor

Bu çikolata türünü paket paket yiyeceksiniz! Meğer diyabet riskini %21 azaltıyor

Tatlı bir kaçamak, tip 2 diyabet riskinizi azaltabilir mi? Yeni bir araştırma, bitter çikolata tüketiminin bu kronik hastalığa karşı koruyucu etkileri olabileceğini öne sürüyor. Haftada beş porsiyon veya daha fazla bitter çikolata tüketen bireylerde diyabet riskinin %21 oranında azaldığı tespit edilirken, sütlü çikolatanın aynı etkiyi göstermediği belirtiliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:42
Bu çikolata türünü paket paket yiyeceksiniz! Meğer diyabet riskini %21 azaltıyormuş

Yeni bir araştırma, bitter çikolata tüketiminin, tip 2 diyabet riskini azaltmada önemli bir rol oynayabileceğini öne sürüyor. Araştırmaya göre, haftada beş veya daha fazla porsiyon bitter çikolata tüketen kişilerde, diyabet geliştirme riski %21 oranında daha düşük. Ancak bu etkiler sütlü çikolata için geçerli değil ve uzmanlar, bitter çikolatanın bile sınırlı ve dengeli tüketilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Bu çikolata türünü paket paket yiyeceksiniz! Meğer diyabet riskini %21 azaltıyormuş

Araştırmanın Detayları: Çikolata Türleri ve Diyabet Riski

BMJ dergisinde yayımlanan çalışmada, 192.000'den fazla katılımcının çikolata tüketim alışkanlıkları analiz edildi. Çalışma, Nurses' Health Study ve Health Professionals Follow-Up Study gibi uzun vadeli sağlık araştırmalarından elde edilen verilere dayanıyordu.

25 yıl süren takip sürecinde, katılımcıların tip 2 diyabet geliştirme oranları incelendi. Bulgular, bitter çikolata tüketiminin bu riski azalttığını ortaya koyarken, sütlü çikolatanın tam tersine kilo alımı ve dolaylı olarak diyabet riskini artırdığını gösterdi.

Çalışmanın yazarı Harvard Üniversitesi'nden Binkai Liu, "Bitter çikolatanın flavonoller gibi bioaktif bileşikler açısından zengin olması, insülin duyarlılığını artırıcı ve antioksidan etkileriyle bu farkı yaratıyor olabilir" dedi.

Bu çikolata türünü paket paket yiyeceksiniz! Meğer diyabet riskini %21 azaltıyormuş

Gözlemsel Çalışmanın Sınırlamaları

Araştırmanın sonuçları umut verici olsa da, uzmanlar bitter çikolatanın diyabet riskini düşürdüğünü kesin olarak söylemek için daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Gözlemsel yapı: Çalışma, bitter çikolata tüketimi ile diyabet riski arasında bir ilişkiyi gösterse de, bu ilişkinin nedensel olup olmadığını kanıtlayamıyor.

Anket yöntemi: Katılımcılar, geçmişte ne kadar çikolata tükettiklerini hatırlayarak anket doldurdu. Bu yöntemin doğruluğu zaman zaman sorgulanabilir.

Bu çikolata türünü paket paket yiyeceksiniz! Meğer diyabet riskini %21 azaltıyormuş

Bitter Çikolata Sağlıklı mı?

Bitter çikolata, diğer tatlılara kıyasla daha sağlıklı bir seçenek olarak kabul ediliyor. Flavonoller ve diğer antioksidanlar açısından zengin olan bitter çikolata, iltihaplanmayı azaltıcı ve metabolizmayı destekleyici özelliklere sahip. Ancak bu, bitter çikolatanın sınırsız tüketilmesi gerektiği anlamına gelmiyor.

Beslenme uzmanı Sandra Arevalo, "Bitter çikolata yemeyen bir kişiye bunu önermem. Ancak sütlü çikolata tüketenlere, daha az şeker ve yağ içeren bitter çikolataya geçmeyi tavsiye edebilirim" diyor.

Uzmanlar, çikolatanın tek başına diyabeti önlemek için yeterli olmadığını, sağlıklı bir yaşam tarzı ve dengeli bir diyetin temel olduğunu vurguluyor.

Bu çikolata türünü paket paket yiyeceksiniz! Meğer diyabet riskini %21 azaltıyormuş

Bitter çikolatanın potansiyel sağlık faydaları, ölçülü ve dengeli tüketimle en iyi şekilde değerlendirilebilir. Aşırı tüketim ise yüksek kalori alımı nedeniyle sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

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