Bu çikolata türünü paket paket yiyeceksiniz! Meğer diyabet riskini %21 azaltıyor

Gözlemsel Çalışmanın Sınırlamaları

Araştırmanın sonuçları umut verici olsa da, uzmanlar bitter çikolatanın diyabet riskini düşürdüğünü kesin olarak söylemek için daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Gözlemsel yapı: Çalışma, bitter çikolata tüketimi ile diyabet riski arasında bir ilişkiyi gösterse de, bu ilişkinin nedensel olup olmadığını kanıtlayamıyor.

Anket yöntemi: Katılımcılar, geçmişte ne kadar çikolata tükettiklerini hatırlayarak anket doldurdu. Bu yöntemin doğruluğu zaman zaman sorgulanabilir.