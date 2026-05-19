“Biyonik Türk” sınırları zorladı! 600 kilometrelik dev koşuda ay-yıldızlı gurur

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk ekstrem sporcu Arda Saatçi, ABD'nin zorlu Ölüm Vadisi'nden Santa Monica İskelesi'ne uzanan 600 kilometrelik parkuru 123 saat 21 dakika 10 saniyede tamamlayarak adını dünya spor tarihine yazdırdı. "Biyonik Adam" lakabıyla tanınan Saatçi'nin sıra dışı başarısı yalnızca spor camiasında değil, tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Bitiş çizgisinde dalgalanan Türk bayrağı ve başarısını sahiplenmeye çalışan Almanlara verdiği tarihi yanıt ise geceye damga vurdu.

ABD'nin kavurucu sıcaklıkları ve zorlu parkurlarıyla bilinen Ölüm Vadisi'nden Santa Monica İskelesi'ne kadar uzanan 600 kilometrelik ultra maratonu tamamlayan Türk ekstrem sporcu Arda Saatçi, tarihi bir başarıya imza attı.

"Biyonik Adam" lakabıyla tanınan milli sporcu, 123 saat 21 dakika 10 saniyelik derecesiyle dünya spor kamuoyunun dikkatini çekerken, bitiş çizgisinde dalgalandırdığı Türk bayrağıyla da büyük gurur yaşattı.

ÖLÜM VADİSİ'NDEN ZAFERE: 600 KİLOMETRELİK REKOR

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sınırları zorlayan Arda Saatçi, imkansız denileni başararak 600 kilometrelik yolu dev bir iradeyle tamamladı. Bitiş çizgisinde eski milli futbolcu Hamit Altıntop tarafından karşılanan genç sporcuya, Kenan Yıldız imzalı A Milli Takım forması hediye edildi

O anlarda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da görüntülü arayarak Arda'yı tebrik etti. Görüşme sırasında Çalhanoğlu'nun, "Arda, seni takip ediyoruz. İyi misin?" sorusuna karşılık genç sporcu, "Çok şükür ya, sıcak burası ama işte uğraşıyoruz. En iyisini biz yapıyoruz" sözleriyle azmini ortaya koydu.

Kaptan Çalhanoğlu ise, "İnşallah başaracaksın. Sana inanıyoruz" ifadelerini kullanarak desteklerini sundu.

AY-YILDIZLI BAYRAK EN ÖNDE DALGALANDI

Koşunun son metrelerinde Arda Saatçi'ye eşlik eden ve Türk bayrağı açarak destek veren Emir Soydan, o tarihi anlarda yaşanan duyguları A Haber'e anlattı. Soydan, "Bu başarının sadece Almanya'ya ithaf edilmemesi gerekiyor. Bayrağımızı orada görmesi Arda'yı ayrıca gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Arda Saatçi'nin Türk bayrağına gösterdiği hassasiyete dikkat çeken Soydan, "Arda bizi gördüğünde bayrak için 'Önümüzde olsun' dedi. Bayrak ilk başta ters duruyordu, Arda kendi elleriyle düzeltti." sözleriyle milli gururun ön planda tutulduğu anları aktardı.

ALMANLARIN "BAŞARIYI SAHİPLENME" GİRİŞİMİNE TOKAT GİBİ YANIT

Arda Saatçi'nin tarihi başarısı sonrası bazı Almanların sergilediği tavır dikkat çekti. O anlara tanıklık eden Emir Soydan, A Haber'e yaptığı açıklamada, bazı Almanların Türk bayrağından rahatsız olduğunu hissettiklerini belirtti.

Bir Alman vatandaşının Arda Saatçi için "O bir Alman" ifadelerini kullandığını aktaran Soydan, buna verdiği yanıtı "Arda Saatçi Alman bir isim değil. Başarısız olsaydı 'Türk' diyecektiniz, başarılı olunca sahiplenmeye çalışıyorsunuz." sözleriyle anlattı.

Gurbetçi Türklerin yoğun destek verdiği "Biyonik Türk" lakaplı Arda Saatçi, elde ettiği başarı ve taşıdığı Türk bayrağıyla büyük gurur yaşattı.

A Haber
