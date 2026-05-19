“Biyonik Türk” sınırları zorladı! 600 kilometrelik dev koşuda ay-yıldızlı gurur
Türk ekstrem sporcu Arda Saatçi, ABD'nin zorlu Ölüm Vadisi'nden Santa Monica İskelesi'ne uzanan 600 kilometrelik parkuru 123 saat 21 dakika 10 saniyede tamamlayarak adını dünya spor tarihine yazdırdı. "Biyonik Adam" lakabıyla tanınan Saatçi'nin sıra dışı başarısı yalnızca spor camiasında değil, tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Bitiş çizgisinde dalgalanan Türk bayrağı ve başarısını sahiplenmeye çalışan Almanlara verdiği tarihi yanıt ise geceye damga vurdu.
ÖLÜM VADİSİ'NDEN ZAFERE: 600 KİLOMETRELİK REKOR
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sınırları zorlayan Arda Saatçi, imkansız denileni başararak 600 kilometrelik yolu dev bir iradeyle tamamladı. Bitiş çizgisinde eski milli futbolcu Hamit Altıntop tarafından karşılanan genç sporcuya, Kenan Yıldız imzalı A Milli Takım forması hediye edildi
O anlarda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da görüntülü arayarak Arda'yı tebrik etti. Görüşme sırasında Çalhanoğlu'nun, "Arda, seni takip ediyoruz. İyi misin?" sorusuna karşılık genç sporcu, "Çok şükür ya, sıcak burası ama işte uğraşıyoruz. En iyisini biz yapıyoruz" sözleriyle azmini ortaya koydu.
Kaptan Çalhanoğlu ise, "İnşallah başaracaksın. Sana inanıyoruz" ifadelerini kullanarak desteklerini sundu.