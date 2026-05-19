“Biyonik Türk” sınırları zorladı! 600 kilometrelik dev koşuda ay-yıldızlı gurur

AY-YILDIZLI BAYRAK EN ÖNDE DALGALANDI Koşunun son metrelerinde Arda Saatçi'ye eşlik eden ve Türk bayrağı açarak destek veren Emir Soydan, o tarihi anlarda yaşanan duyguları A Haber'e anlattı. Soydan, "Bu başarının sadece Almanya'ya ithaf edilmemesi gerekiyor. Bayrağımızı orada görmesi Arda'yı ayrıca gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Arda Saatçi'nin Türk bayrağına gösterdiği hassasiyete dikkat çeken Soydan, "Arda bizi gördüğünde bayrak için 'Önümüzde olsun' dedi. Bayrak ilk başta ters duruyordu, Arda kendi elleriyle düzeltti." sözleriyle milli gururun ön planda tutulduğu anları aktardı.

ALMANLARIN "BAŞARIYI SAHİPLENME" GİRİŞİMİNE TOKAT GİBİ YANIT Arda Saatçi'nin tarihi başarısı sonrası bazı Almanların sergilediği tavır dikkat çekti. O anlara tanıklık eden Emir Soydan, A Haber'e yaptığı açıklamada, bazı Almanların Türk bayrağından rahatsız olduğunu hissettiklerini belirtti.

Bir Alman vatandaşının Arda Saatçi için "O bir Alman" ifadelerini kullandığını aktaran Soydan, buna verdiği yanıtı "Arda Saatçi Alman bir isim değil. Başarısız olsaydı 'Türk' diyecektiniz, başarılı olunca sahiplenmeye çalışıyorsunuz." sözleriyle anlattı.

Gurbetçi Türklerin yoğun destek verdiği "Biyonik Türk" lakaplı Arda Saatçi, elde ettiği başarı ve taşıdığı Türk bayrağıyla büyük gurur yaşattı.