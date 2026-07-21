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Bir kez öğrendikten sonra vazgeçemeyeceğiniz 8 mutfak tüyosu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mutfakta geçirdiğiniz zamanı çileye değil keyfe dönüştürmek, lezzetten ödün vermeden zamandan kazanmak ister misiniz? Profesyonel şeflerin ellerinin altında sakladığı, hayat kurtaran ve mutfaktaki tüm ezberleri bozan 8 pratik yöntemi sizin için bir araya getirdik.

Bir kez öğrendikten sonra vazgeçemeyeceğiniz 8 mutfak tüyosu 1

Soğan doğrarken gözyaşını önlemekten mısırı zahmetsizce patlatmaya kadar uzanan bu 8 pratik tüyo, mutfakta işlerinizi çok daha kolay hale getirecek.

PRATİK TEMİZLİK: KİRLİ KAPLARI ÇABA HARCAMADAN ARINDIRMA

Yağlı ve inatçı kirlerle kaplanmış saklama kaplarını ovarak yorulmaya son!

Kirli kabın içerisine bir parça kağıt havlu, biraz bulaşık deterjanı ve bir miktar su ekleyin. Kabın kapağını sıkıca kapatıp iyice çalkalayın. İşlem tamamlandığında kağıt havluyu çıkarıp kabı durulamanız yeterlidir.

Bir kez öğrendikten sonra vazgeçemeyeceğiniz 8 mutfak tüyosu 2

GÖZYAŞLARINA SON: AĞLATMAYAN SOĞAN DOĞRAMA SIRRI

Soğan doğrarken ağlamamak için kesim öncesi yanınızda bir mum yakın ve kısa süre sonra söndürün.

Alternatif olarak soğanı ortadan ikiye bölüp soğuk suyun altında tuttuktan sonra biraz dinlendirip doğrayabilirsiniz.

Bir kez öğrendikten sonra vazgeçemeyeceğiniz 8 mutfak tüyosu 3

ZAMAN KAZANDIRAN YÖNTEM: SANİYELER İÇİNDE YUMURTA SOYMA

Haşlanmış yumurtaları soymakla uğraşmayı unutun.

Tek yapmanız gereken bir çorba kaşığı almak; kaşığı yumurtanın üst kısmından kabuğun altına doğru nazikçe geçirerek kabuğu tek hamlede kolayca soyabilirsiniz.

Bir kez öğrendikten sonra vazgeçemeyeceğiniz 8 mutfak tüyosu 4

LEZZET PATLAMASI: TAVUK VE PATATESİN MÜKEMMEL UYUMU

Dilimlenmiş patateslerinizin lezzetini zirveye taşımak için harika bir yöntem var: Patateslerin üzerine bir tel ızgara yerleştirin ve tavuk butlarını bu ızgaranın üzerine dizin.

Pişerken tavuktan süzenilen lezzetli sular alttaki patateslere geçerek onlara eşsiz bir tat katacaktır.

Bir kez öğrendikten sonra vazgeçemeyeceğiniz 8 mutfak tüyosu 5

HIZLI ÇÖZDÜRME: METAL TAVANIN MUCİZEVİ ETKİSİ

Donmuş yiyeceklerin çözülmesini beklemek işkenceye dönüşmesin.

Ürünleri metal bir tavaya yerleştirdiğinizde buzun çok daha hızlı çözüldüğünü göreceksiniz. Bunun sebebi, soğukluğun metal yüzeyde homojen ve hızlı bir şekilde dağılmasıdır.

Bir kez öğrendikten sonra vazgeçemeyeceğiniz 8 mutfak tüyosu 6

MÜKEMMEL DİLİMLER: SUYUNU AKITMADAN DOMATES KESİMİ

Domates doğrarken sürekli ezilmesinden ve suyunu etrafa salmasından şikayetçiyseniz çözüm ekmek bıçağı kullanmaktır.

Ekmek bıçağının tırtıklı yapısı sayesinde domatesleri parçalamadan, tertemiz ve çok daha ince dilimler elde edebilirsiniz.

Bir kez öğrendikten sonra vazgeçemeyeceğiniz 8 mutfak tüyosu 7

MANTI YAPMAYI KOLAYLAŞTIRAN PRATİK ÇÖZÜM: MANTIMATİK İLE DAKİKALAR İÇİNDE MANTI HAZIRLAYIN

Ev yapımı mantının lezzetinden vazgeçemeyenler için geliştirilen üçgen Mantımatik kalıbı, zahmetli hazırlık sürecini büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

Tek hamlede çok sayıda mantı hazırlamaya imkan tanıyan bu pratik mutfak gereci, hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de mantı yapımını keyifli hale getiriyor.

Bir kez öğrendikten sonra vazgeçemeyeceğiniz 8 mutfak tüyosu 8

MİKRODALGADA ZAHMETSİZ MISIR PATLATMA TARİFİ

Patlamış mısırı tencere kullanmadan hazırlamak isteyenler için mikrodalga pratik bir alternatif sunuyor.

Derin bir cam kase, biraz sıvı yağ ve tuzla hazırlanan mısırlar, en yüksek ayarda yalnızca 3-4 dakikada çıtır çıtır servise hazır hale geliyor.

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