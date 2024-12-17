Bir Gece Masalı'nın Ceylan'ı Yüsra Geyik'in ablasıyla benzerliği şaşırtıyor

Su Burcu Yazgı Coşun ile Burak Deniz'in başrolünde olduğu Bir Gece Masalı'nın kadrosuna sonradan dahil olan Yüsra Geyik, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Dizide "Ceylan Yılmaz" karakterini canlandıran güzel oyuncunun ablası ile olan benzerliğiyle gündem oldu. Abla-kardeşi gören bazı sosyal medya kullanıcıları, "İkiz gibisiniz" demeden geçemedi. İşte Yüsra Geyik'in ablası...

ahaber.com.tr Haber Merkezi