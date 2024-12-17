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Bir Gece Masalı'nın Ceylan'ı Yüsra Geyik'in ablasıyla benzerliği şaşırtıyor

Su Burcu Yazgı Coşun ile Burak Deniz'in başrolünde olduğu Bir Gece Masalı'nın kadrosuna sonradan dahil olan Yüsra Geyik, sevenleri tarafından yakın takibe alındı. Dizide "Ceylan Yılmaz" karakterini canlandıran güzel oyuncunun ablası ile olan benzerliğiyle gündem oldu. Abla-kardeşi gören bazı sosyal medya kullanıcıları, "İkiz gibisiniz" demeden geçemedi. İşte Yüsra Geyik'in ablası...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2024 12:55 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:55
Bir Gece Masalı’nın Ceylan’ı Yüsra Geyik’in ablasıyla benzerliği şaşırtıyor

Uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, ardından Aile dizisinde Devin rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Bir Gece Masalı’nın Ceylan’ı Yüsra Geyik’in ablasıyla benzerliği şaşırtıyor

Güzel oyuncu, şimdilerde atv'nin sevilen dizisi "Bir Gece Masalı" ile adından söz ettiriyor...

Bir Gece Masalı’nın Ceylan’ı Yüsra Geyik’in ablasıyla benzerliği şaşırtıyor

Geyik, konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide, Mahir'in kuzeni Asaf Bey'in ise torunu Ceylan Yılmaz'a hayat veriyor...

Bir Gece Masalı’nın Ceylan’ı Yüsra Geyik’in ablasıyla benzerliği şaşırtıyor

Dizinin kadrosuna sonradan dahil olan Yüsra Geyik, özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Bir Gece Masalı’nın Ceylan’ı Yüsra Geyik’in ablasıyla benzerliği şaşırtıyor

"İKİZ GİBİSİNİZ"

Güzel oyuncu bu kez de ablasıyla gündem oldu. Geyik'in Instagram hesabında yer alan bir kare takipçilerinin oldukça şaşırttı.

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