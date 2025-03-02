Viral Galeri Viral Tıkla BİM 7 Mart aktüel kataloğu yayımlandı! 125CC Motosiklet bu hafta 49.900 TL'den satışta

BİM 7 Mart aktüel kataloğu yayımlandı! 125CC Motosiklet bu hafta 49.900 TL'den satışta

BİM 7 Mart'ta başlayacak yeni aktüel ürünler kataloğu ile Ramazan ayının ilk Cuma gününe özel cazip indirimler sunmaya hazırlanıyor. Mutfak gereçlerinden küçük ev aletlerine, oyuncaklardan kırtasiye malzemelerine kadar geniş bir yelpazede avantajlı fiyatlar müşterileri bekliyor. İşte 7 Mart BİM kataloğundaki fırsatlar ve detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.03.2025 10:28 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 10:33
BİM 7 Mart aktüel kataloğu yayımlandı! 125CC Motosiklet bu hafta 49.900,00 TL’den satışta

BİM, yeni haftaya özel aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerine geniş bir indirim seçeneği sunuyor. Gıda ve kişisel bakım ürünlerinden elektronik eşyalara, mutfak gereçlerinden büyük beden pijama takımlarına kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla raflarda yerini alıyor. Bebekler için özel yemek araç gereçleri de kampanya kapsamında dikkat çeken ürünler arasında.

İŞTE BİM 7 MART AKTÜEL KATALOĞU

BİM 7 Mart aktüel kataloğu yayımlandı! 125CC Motosiklet bu hafta 49.900,00 TL’den satışta

Hikaye kitapları (Farklı çeşitler) – 49,00 TL
Manyetik tablet alfabe seti – 129,00 TL
Oyuncak bebek çeşitleri – 129,00 TL
Sürtmeli hareketli araba – 99,00 TL
Eğlenceli oyuncak hayvanlar – 59,00 TL

BİM 7 Mart aktüel kataloğu yayımlandı! 125CC Motosiklet bu hafta 49.900,00 TL’den satışta

Duvar süsü (2'li) – 179,00 TL
Fotoğraf çerçevesi – 259,00 TL
Şık kum saati – 499,00 TL
Manyetik kapaklı notluk seti – 149,00 TL
Gold fincan seti (4'lü) – 399,00 TL

BİM 7 Mart aktüel kataloğu yayımlandı! 125CC Motosiklet bu hafta 49.900,00 TL’den satışta

Omuz çantası (Kadın) – 359,00 TL
Pijama takımı (Kadın / Erkek) – 299,00 TL
Flanel gömlek (Erkek) – 219,00 TL
Eşofman altı (Erkek) – 199,00 TL
Vakumlu hurç (Büyük boy) – 119,00 TL

BİM 7 Mart aktüel kataloğu yayımlandı! 125CC Motosiklet bu hafta 49.900,00 TL’den satışta

Şekilli silikon mama tabağı – 159,00 TL
Süt / mama kabı – 42,50 TL
Kapaklı saklama kabı (3'lü) – 129,00 TL
Katlanır çamaşır selesi (25 L) – 219,00 TL
4 katlı modüler raf – 269,00 TL

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