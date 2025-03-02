BİM 7 Mart aktüel kataloğu yayımlandı! 125CC Motosiklet bu hafta 49.900 TL'den satışta

BİM, yeni haftaya özel aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerine geniş bir indirim seçeneği sunuyor. Gıda ve kişisel bakım ürünlerinden elektronik eşyalara, mutfak gereçlerinden büyük beden pijama takımlarına kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla raflarda yerini alıyor. Bebekler için özel yemek araç gereçleri de kampanya kapsamında dikkat çeken ürünler arasında.

İŞTE BİM 7 MART AKTÜEL KATALOĞU