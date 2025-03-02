BİM 7 Mart aktüel kataloğu yayımlandı! 125CC Motosiklet bu hafta 49.900 TL'den satışta
BİM 7 Mart'ta başlayacak yeni aktüel ürünler kataloğu ile Ramazan ayının ilk Cuma gününe özel cazip indirimler sunmaya hazırlanıyor. Mutfak gereçlerinden küçük ev aletlerine, oyuncaklardan kırtasiye malzemelerine kadar geniş bir yelpazede avantajlı fiyatlar müşterileri bekliyor. İşte 7 Mart BİM kataloğundaki fırsatlar ve detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.03.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 10:33