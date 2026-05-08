Beylikdüzü’nde bakımevi değil vahşet yuvası! Yaşlı hastaya hem darbe hem tükürük
İstanbul Beylikdüzü'nde bir yaşlı bakımevinde kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Bakımevi personelinin yaşlı bir hastayı yere fırlatıp darbettiği, bir diğerinin ise hastanın yüzüne tükürdüğü anlar kameralara yansıdı. Sosyal medyada büyük infial yaratan skandal sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı teftiş başlatırken, emniyet güçleri kurum müdürü dahil 4 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, Kavaklı Mahallesi Gardenta Sokak'ta bulunan yaşlı bakımevinde meydana geldi. Bakımevine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, personelin iterek yere düşürdüğü hastayı darbettiği görüldü.
Derbedilen hasta kafasından yaralandı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen başka bir görüntüde ise, personelin hastanın yüzüne tükürdüğü görülürken, bir diğer görüntüde ise bakımevine gelen yaralı hastanın yakını kurum çalışanlarına tepki gösterdiği anlar yer aldı.
Daha öncede benzer olaylarını sık yaşandığı iddia edilen yaşlı bakımevinde, yönetim tarafında herhangi bir personele işlem yapılmadığı öne sürüldü.
Sanal medya da yayınlanan görüntülerin ardından Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü 'nünce konuya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.
4 GÖZALTI
Olaya ilişkin yürütülen çalışmaların ardından Kurum müdürü, hastaları darbeden 2 çalışan ve görüntüleri çeken kişi gözaltına alındı.