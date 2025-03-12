Belediyelere KPSS puanıyla memur alımı başladı! En az 55 puanla alımlar yapılacak

Türkiye'de kamu kurumlarında çalışmak isteyen birçok kişi belediyeler, hastaneler ve diğer kamu kuruluşları tarafından yayınlanan memur alım ilanlarına büyük ilgi gösteriyor. Özellikle düşük KPSS puanı ile başvuru imkanı sunan ilanlar, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Mart ayı itibariyle belediyeler KPSS puanı ile memur alımlarına başladı! Peki bu ilanlar hangi kadroları kapsıyor ve başvuru süreci nasıl ilerliyor? İşte başvuru şartları…