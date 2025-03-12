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Belediyelere KPSS puanıyla memur alımı başladı! En az 55 puanla alımlar yapılacak

Kamu kurumlarında çalışma hayali kuran binlerce vatandaş belediyeler tarafından yayınlanan ilanları araştırıyor. Birçok belediye KPSS puanıyla memur alımı yapacağını duyurdu. Peki hangi belediyeler memur alımı yapıyor ve başvuru şartları neler? İşte açılan ilanlar ve detaylar...

Giriş Tarihi: 12.03.2025 16:28
Belediyelere KPSS puanıyla memur alımı başladı! En az 55 puanla alımlar yapılacak

Türkiye'de kamu kurumlarında çalışmak isteyen birçok kişi belediyeler, hastaneler ve diğer kamu kuruluşları tarafından yayınlanan memur alım ilanlarına büyük ilgi gösteriyor. Özellikle düşük KPSS puanı ile başvuru imkanı sunan ilanlar, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Mart ayı itibariyle belediyeler KPSS puanı ile memur alımlarına başladı! Peki bu ilanlar hangi kadroları kapsıyor ve başvuru süreci nasıl ilerliyor? İşte başvuru şartları…

Belediyelere KPSS puanıyla memur alımı başladı! En az 55 puanla alımlar yapılacak

Hangi Belediyeler Memur Alımı Yapıyor?

Birçok belediye İŞKUR üzerinden memur alımlarını duyurdu. Başvuruda bulunacak adayların başvuru tarihlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Adayların başvuruda istenen belgeleri eksiksiz bir şekilde doldurması büyük önem taşıyor. İşte memur alımı yapan belediyeler ve son başvuru tarihleri…

Belediyelere KPSS puanıyla memur alımı başladı! En az 55 puanla alımlar yapılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 14.03.2025

İstanbul Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 14.03.2025

Muğla Datça Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2025

Osmaniye Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 14.03.2025

Zonguldak Belediyesi Memur Alım İlanı 09.04.2025

Hatay Arsuz Belediyesi Memur Alım İlanı 26.03.2025

Trabzon Vakfıkebir Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 19.03.2025

Bolu Gerede Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 28.03.2025

İstanbul Adalar Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 11.04.2025

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 11.04.2025

Ağrı Tutak Belediyesi Memur Alım İlanı 27.03.2025

İstanbul Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Memuru Alım ilanı 28.03.2025

Ankara Pursaklar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 11.04.2025

İstanbul Bakırköy Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 09.04.2025

İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 28.03.2025

İzmir Dikili Belediyesi Memur Alım İlanı 04.04.2025

İzmir Tire Belediyesi Memur Alım İlanı 09.04.2025

Muğla Milas Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 11.04.2025

İzmir Bornova Belediyesi Zabıta Memuru Alım ilanı 11.04.2025

İzmir Tire Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 09.04.2025

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 11.04.2025

Erzincan Otlukbeli Belediyesi Memur Alım İlanı 18.04.2025

Malatya Pütürge Belediyesi Memur Alım İlanı 11.04.2025

Ordu Akkuş Belediyesi Memur Alım İlanı 11.04.2025

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alım İlanı 18.04.2025

Muğla Dalaman Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 16.04.2025

Giresun Eynesil Belediyesi Memur Alım İlanı 17.04.2025

İstanbul Sancaktepe Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 18.04.2025

Kastamonu Şenpazar Belediyesi Memur Alım İlanı 18.04.2025

Nevşehir Derinkuyu Belediyesi Memur Alım İlanı 18.04.2025

Şırnak Şenoba Belediyesi Memur Alım İlanı 17.04.2025

Belediyelere KPSS puanıyla memur alımı başladı! En az 55 puanla alımlar yapılacak

Açılan Kadrolar

Mühendis

Tekniker

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmecisi

İtfaiye Eri

Zabıta Memuru

Mimar

Eğitmen

Sağlık Teknikeri

Memur

Belediyelere KPSS puanıyla memur alımı başladı! En az 55 puanla alımlar yapılacak

Başvuru Şartları Neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak

Belirli bir yaş aralığında olmak

İlgili ilanda belirtilen KPSS puan türünden taban puan almış olmak

İlan edilen kadro için belirlenen eğitim seviyesine ve diğer özel şartlara sahip olmak.

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