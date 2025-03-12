Belediyelere KPSS puanıyla memur alımı başladı! En az 55 puanla alımlar yapılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 14.03.2025
İstanbul Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 14.03.2025
Muğla Datça Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2025
Osmaniye Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 14.03.2025
Zonguldak Belediyesi Memur Alım İlanı 09.04.2025
Hatay Arsuz Belediyesi Memur Alım İlanı 26.03.2025
Trabzon Vakfıkebir Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 19.03.2025
Bolu Gerede Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 28.03.2025
İstanbul Adalar Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 11.04.2025
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 11.04.2025
Ağrı Tutak Belediyesi Memur Alım İlanı 27.03.2025
İstanbul Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Memuru Alım ilanı 28.03.2025
Ankara Pursaklar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 11.04.2025
İstanbul Bakırköy Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 09.04.2025
İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 28.03.2025
İzmir Dikili Belediyesi Memur Alım İlanı 04.04.2025
İzmir Tire Belediyesi Memur Alım İlanı 09.04.2025
Muğla Milas Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 11.04.2025
İzmir Bornova Belediyesi Zabıta Memuru Alım ilanı 11.04.2025
İzmir Tire Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 09.04.2025
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 11.04.2025
Erzincan Otlukbeli Belediyesi Memur Alım İlanı 18.04.2025
Malatya Pütürge Belediyesi Memur Alım İlanı 11.04.2025
Ordu Akkuş Belediyesi Memur Alım İlanı 11.04.2025
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alım İlanı 18.04.2025
Muğla Dalaman Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 16.04.2025
Giresun Eynesil Belediyesi Memur Alım İlanı 17.04.2025
İstanbul Sancaktepe Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 18.04.2025
Kastamonu Şenpazar Belediyesi Memur Alım İlanı 18.04.2025
Nevşehir Derinkuyu Belediyesi Memur Alım İlanı 18.04.2025
Şırnak Şenoba Belediyesi Memur Alım İlanı 17.04.2025