Bebek mamasında toksin riski: Türkiye’de satılan ünlü markanın bazı ürünleri geri çağrılıyor

CEREULIDE NEDİR?

Cereulide, Bacillus cereus bakterisinin ürettiği ve yüksek ısıya dayanıklı olduğu belirtilen bir toksin olarak biliniyor. Uzmanlara göre toksin, uygun olmayan koşullarda saklanan gıdalarda oluşabiliyor ve düşük miktarlarda bile etkili olabiliyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), cereulide toksininin ani kusma, mide ağrısı ve ishal gibi belirtilere yol açabileceğini belirtti. Özellikle küçük bebeklerde sıvı kaybı riskinin daha hızlı gelişebileceği ifade edildi.