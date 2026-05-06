CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Bebek mamasında toksin riski: Türkiye’de satılan ünlü markanın bazı ürünleri geri çağrılıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'de de satılan Bebelac 1 bebek mamasının bazı partileri, "cereulide" toksini riski nedeniyle geri çağrıldı. Nutricia tarafından yapılan açıklamada, belirli parti numaralarına sahip ürünlerin kullanılmaması ve iade edilmesi çağrısında bulunuldu. Uzmanlar, özellikle bebeklerde kusma ve sıvı kaybı gibi belirtilere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Bebek mamasında toksin riski: Türkiye’de satılan ünlü markanın bazı ürünleri geri çağrılıyor 1

Dünyaca ünlü gıda markası Nutricia, "cereulide" toksini bulaşma riski nedeniyle Bebelac 1 serisinin belirli partileri için geri çağırma süreci başlattı. Şirket açıklamasında, sürecin ilk olarak 24 Ocak 2026'da başlatıldığı, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (EFSA) güncel kılavuzları doğrultusunda çağrının yeniden güncellendiği bildirildi.

Bebek mamasında toksin riski: Türkiye’de satılan ünlü markanın bazı ürünleri geri çağrılıyor 2

HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI?

Şirket, evinde 800 gramlık Bebelac 1 ürünü bulunan ailelere ambalaj üzerindeki parti numaralarını kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Risk kapsamında değerlendirilen ürünler şöyle:

  • 13.11.2026 son kullanma tarihli
    Parti numaraları: 101479492 / 101479493 / 101479494
  • 19.11.2026 son kullanma tarihli
    Parti numarası: 101480178
  • 20.11.2026 son kullanma tarihli
    Parti numaraları: 101480618 / 101480648
Bebek mamasında toksin riski: Türkiye’de satılan ünlü markanın bazı ürünleri geri çağrılıyor 3

Şirket, söz konusu ürünleri satın alan tüketicilerin ürünleri satış noktalarına iade ederek geri ödeme alabileceklerini ya da internet sitesi üzerinden iade formu doldurabileceklerini duyurdu.

Bebek mamasında toksin riski: Türkiye’de satılan ünlü markanın bazı ürünleri geri çağrılıyor 4

Nutricia tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu ürünleri satın almış olan tüketiciler, ürünleri satın aldıkları satış noktasına iade ederek geri ödeme alabilirler ya da web sitemizde bulunan iade formunu doldurabilirler.

Bebek mamasında toksin riski: Türkiye’de satılan ünlü markanın bazı ürünleri geri çağrılıyor 5

Bununla birlikte geri çağırma sürecinin tüketicilerimizde oluşturabileceği endişe ve rahatsızlığın farkındayız. Bu durumdan ötürü içtenlikle üzüntülerimizi bildiriyor, anlayışınız için teşekkür ediyoruz. Herhangi bir hastalık şüphesi olanların bir sağlık uzmanına başvurmalarını tavsiye ederiz.

Bebek mamasında toksin riski: Türkiye’de satılan ünlü markanın bazı ürünleri geri çağrılıyor 6

CEREULIDE NEDİR?

Cereulide, Bacillus cereus bakterisinin ürettiği ve yüksek ısıya dayanıklı olduğu belirtilen bir toksin olarak biliniyor. Uzmanlara göre toksin, uygun olmayan koşullarda saklanan gıdalarda oluşabiliyor ve düşük miktarlarda bile etkili olabiliyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), cereulide toksininin ani kusma, mide ağrısı ve ishal gibi belirtilere yol açabileceğini belirtti. Özellikle küçük bebeklerde sıvı kaybı riskinin daha hızlı gelişebileceği ifade edildi.

Bebek mamasında toksin riski: Türkiye’de satılan ünlü markanın bazı ürünleri geri çağrılıyor 7

UZMANLARDAN UYARI

Uzman değerlendirmelerine göre bebeklerde ani kusma, beslenmeyi reddetme, halsizlik ve sıvı kaybı belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

Yetkililer, geri çağırma kapsamındaki ürünlerin kullanılmaması gerektiğini vurgularken, ebeveynlerin ürünlerin parti numaralarını dikkatle kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

Mobil uygulamalarımızı indirin