Bebek mamasında toksin riski: Türkiye’de satılan ünlü markanın bazı ürünleri geri çağrılıyor
Türkiye'de de satılan Bebelac 1 bebek mamasının bazı partileri, "cereulide" toksini riski nedeniyle geri çağrıldı. Nutricia tarafından yapılan açıklamada, belirli parti numaralarına sahip ürünlerin kullanılmaması ve iade edilmesi çağrısında bulunuldu. Uzmanlar, özellikle bebeklerde kusma ve sıvı kaybı gibi belirtilere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
Dünyaca ünlü gıda markası Nutricia, "cereulide" toksini bulaşma riski nedeniyle Bebelac 1 serisinin belirli partileri için geri çağırma süreci başlattı. Şirket açıklamasında, sürecin ilk olarak 24 Ocak 2026'da başlatıldığı, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin (EFSA) güncel kılavuzları doğrultusunda çağrının yeniden güncellendiği bildirildi.
HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI?
Şirket, evinde 800 gramlık Bebelac 1 ürünü bulunan ailelere ambalaj üzerindeki parti numaralarını kontrol etmeleri çağrısında bulundu.
Risk kapsamında değerlendirilen ürünler şöyle:
- 13.11.2026 son kullanma tarihli
Parti numaraları: 101479492 / 101479493 / 101479494
- 19.11.2026 son kullanma tarihli
Parti numarası: 101480178
- 20.11.2026 son kullanma tarihli
Parti numaraları: 101480618 / 101480648
Şirket, söz konusu ürünleri satın alan tüketicilerin ürünleri satış noktalarına iade ederek geri ödeme alabileceklerini ya da internet sitesi üzerinden iade formu doldurabileceklerini duyurdu.
Nutricia tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bu ürünleri satın almış olan tüketiciler, ürünleri satın aldıkları satış noktasına iade ederek geri ödeme alabilirler ya da web sitemizde bulunan iade formunu doldurabilirler.
Bununla birlikte geri çağırma sürecinin tüketicilerimizde oluşturabileceği endişe ve rahatsızlığın farkındayız. Bu durumdan ötürü içtenlikle üzüntülerimizi bildiriyor, anlayışınız için teşekkür ediyoruz. Herhangi bir hastalık şüphesi olanların bir sağlık uzmanına başvurmalarını tavsiye ederiz.