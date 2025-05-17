Bebeği olanlar dikkat! Kanguru modelinin satışı yasaklandı | Bakanlık tek tek ifşaladı
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) güncellemeye giderek sisteme yeni ürünler ekledi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda birçok ürünün insan sağlığı açısından risk taşıdığı belirlendi. Özellikle bebek ürünleriyle ilgili dikkat çeken uyarılar, küçük çocukları olan aileleri yakından ilgilendiriyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.05.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 10:48