Viral Galeri Viral Tıkla Bebeği olanlar dikkat! Kanguru modelinin satışı yasaklandı | Bakanlık tek tek ifşaladı

Bebeği olanlar dikkat! Kanguru modelinin satışı yasaklandı | Bakanlık tek tek ifşaladı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) güncellemeye giderek sisteme yeni ürünler ekledi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda birçok ürünün insan sağlığı açısından risk taşıdığı belirlendi. Özellikle bebek ürünleriyle ilgili dikkat çeken uyarılar, küçük çocukları olan aileleri yakından ilgilendiriyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.05.2025 10:48 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 10:48
Bebeği olanlar dikkat! Kanguru modelinin satışı yasaklandı | Bakanlık tek tek ifşaladı

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor. Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı duyuruda, çocuk güvenliğini tehdit eden bir ürün için toplatma kararı aldığını duyurdu.

Bebeği olanlar dikkat! Kanguru modelinin satışı yasaklandı | Bakanlık tek tek ifşaladı

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