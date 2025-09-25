Bayrampaşa'da rüşvete kılıf gıda kolisi! CHP'li belediyedeki yolsuzlukta flaş detaylar ortaya çıktı
Bayrampaşa Belediyesi'ne yapılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonundan 3 ay önce iş insanı Alaaddin Berber'in belediye hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Berber suç duyurusunda, belediyeden kendisine hak edişlerinin ödenmediğini, alacaklarının 2,5 milyon liralık gıda kolisini belediyeye vermesi durumunda ödeneceğinin söylendiğini iddia etti.
Giriş Tarihi: 25.09.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 09:31