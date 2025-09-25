Viral Galeri Viral Tıkla Bayrampaşa'da rüşvete kılıf gıda kolisi! CHP'li belediyedeki yolsuzlukta flaş detaylar ortaya çıktı

Bayrampaşa Belediyesi'ne yapılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonundan 3 ay önce iş insanı Alaaddin Berber'in belediye hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Berber suç duyurusunda, belediyeden kendisine hak edişlerinin ödenmediğini, alacaklarının 2,5 milyon liralık gıda kolisini belediyeye vermesi durumunda ödeneceğinin söylendiğini iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması başlatılmadan 3 ay önce iş insanı Alaaddin Berber'in Savcılığa Belediye hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

BELEDİYE BAŞKANI HASAN MUTLU TUTUKLANDI
31 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce ihale kazandığını söyleyen Berber, seçimin ardından CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nin, hak ediş ödemelerini verme karşılığında kendisinden 2,5 milyon TL rüşvet istediğini anlattı.

"SEÇİMDEN SONRA HAK EDİŞLERİMİZ ÖDENMEDİ"
Sabah'ın haberine göre 31 Mart 2024 seçimlerinden önce Bayrampaşa Belediyesi'nin açtığı ihaleyi Formel Medya Şirketi olarak ortağı Enes Yaylacı ile birlikte kazandıklarını belirten iş insanı Alaaddin Berber, müşteki sıfatıyla verdiği ifadede şunları anlattı: "Seçimlerden sonra yönetim değişti.

Bizim yerel seçimden önceki organizasyonlarımıza ilişkin hak edişlerimiz ödenmemeye başladı. Ödenenler ise hak edişimizin çok altındaydı. Ekim 2024'te tekrardan ihale yapıldı, verdiğimiz teklifle kazandık.

Konserleri organize etmeye başladık. Hatta bunlardan biri de 28-29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ile ilgili konserdi. Biz 16 milyon TL bedelle ihaleyi kazanmıştık. Yaptığımız organizasyonların yüzde 5 ila 10'u gibi küçük rakamlarla ödeme alıyorduk.

