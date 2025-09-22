Viral Galeri Viral Tıkla Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu rant şebekesini itiraf etti: Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ağını belediyelere yerleştirmiş

Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP'li Belediye Başkanı Hasan Mutlu ifadesinde Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li ilçe belediyelerine 8'er kişilik ekip yerleştirdiğini itiraf etti. Belediyelerde oluşan rantların bu ekipler aracılığı ile İmamoğlu'nun kurduğu yolsuzluk şebekesine aktarıldığı değerlendiriliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.09.2025 07:26 Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 07:27
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan eski Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun savcılıkta verdiği ifade, İmamoğlu'nun, İBB'nin yanı sıra yolsuzluk sistemine kaynak aktarabilmek için CHP'li ilçe belediyelerini nasıl kontrol altında tuttuğunu ortaya koydu.

Sabah'ın haberine göre İmamoğlu'nun her ilçe belediyeye 8 kişilik bir ekip yerleştirdiğini anlattı. Yolsuzluk sistemine ilçe belediyelerden para akışını bu ekibin yönettiği kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 şüpheliden Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 26 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklama kararının ardından görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun savcılıktaki ifadesi, CHP'li İBB ve ilçe belediyelerinin yolsuzluk ağına nasıl dahil edildiğini ifşa etti.

RANTI SİSTEME AKTARIYORLAR
Savcılıkta ifade veren Hasan Mutlu, 2024 yerel seçimlerinde ilk kez CHP'ye geçen belediyelere İBB'den gönderilen 7-8 kişilik grupların yerleştirildiğini, bu isimlere belediye başkan yardımcılığı gibi kritik görevler verildiğini anlattı.

