Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu rant şebekesini itiraf etti: Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ağını belediyelere yerleştirmiş
Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP'li Belediye Başkanı Hasan Mutlu ifadesinde Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li ilçe belediyelerine 8'er kişilik ekip yerleştirdiğini itiraf etti. Belediyelerde oluşan rantların bu ekipler aracılığı ile İmamoğlu'nun kurduğu yolsuzluk şebekesine aktarıldığı değerlendiriliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.09.2025 07:26
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 07:27