CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Bayramda yola çıkacaklar dikkat: Yakıt tüketiminizi düşürecek 7 altın kural

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ramazan Bayramı öncesi tatil hazırlıkları hız kazandı. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle artan akaryakıt fiyatları karşısında sürücüler, "yol masrafını nasıl düşürürüm?" sorusuna cevap arıyor. İşte bayram yolculuğunda bütçenizi koruyacak 7 altın formül.

Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların tatil hazırlıkları devam ederken, akaryakıtta nasıl tasarruf sağlanacağı merak konusu. Küresel piyasalarda Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla birlikte başlayan kriz petrol fiyatlarını 100 doların üzerine taşırken, bayramda seyahat planı yapanlar yakıt tüketimini düşürmeyi hedefliyor. Peki, yakıt tüketiminde tasarruf sağlamak mümkün mü? İşte daha az harcayıp daha çok yol katetmenin 7 altın formülü.

1. İDEAL HIZI YAKALAYIN

Saatte 105 kilometre hızla gitmek yakıt verimliliği açısından büyük ölçüde tasarruf sağlıyor. Aracınızın motorunu yormayan bu ideal hız uzun yolun anahtarı.

2. HIZINIZI DÜŞÜRÜN

Uzmanlara göre hızın düşürülmesi yakıt ekonomisini yüzde 14'e kadar artırabiliyor. Sürüş hızınızdaki ufak bir indirim cüzdanınıza doğrudan yansıyor.

3. HIZ SABİTLEYİCİ KULLANIN

Hız sabitleyici kullanmak gereksiz yere gaz pedalına basılmasını önlüyor. Bu da sürücüler için tasarruf sağlamanın en etkili altın kurallarından biri.

4. AYAĞINIZI GAZDAN ÇEKİN

Sürücülerin kırmızı ışığa yaklaşırken ayağını gazdan keserek yavaşlaması da yakıt tüketimini düşürmek açısından büyük önem taşıyor. Motorun ataletinden faydalanın.

5. START-STOP TEKNOLOJİSİNİ KULLANIN

Araçlardaki otomatik start-stop sisteminin kullanılması da yakıt tüketiminde tasarruf sağlıyor. Dur-kalk trafikte sistemin devrede olduğundan emin olun.

6. RÖLANTİDEN KAÇININ

Uzun süre beklenen durumlarda klima kullanımını düşürmek de daha az harcayıp daha çok yol gitmenin bir diğer altın kuralı. Araçlar mümkün mertebe rölantide çalıştırılmamalı.

7. ANİ HAREKETLERDEN KAÇININ

Ani hızlanma ve sert frenden kaçınmak da yakıtta tasarrufun bir diğer püf noktası. Sürüşü yumuşatmak yakıt sarfiyatını en aza indirir.

Mobil uygulamalarımızı indirin