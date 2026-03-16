Bayramda yola çıkacaklar dikkat: Yakıt tüketiminizi düşürecek 7 altın kural

Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 16:28 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Ramazan Bayramı öncesi tatil hazırlıkları hız kazandı. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle artan akaryakıt fiyatları karşısında sürücüler, "yol masrafını nasıl düşürürüm?" sorusuna cevap arıyor. İşte bayram yolculuğunda bütçenizi koruyacak 7 altın formül.

Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların tatil hazırlıkları devam ederken, akaryakıtta nasıl tasarruf sağlanacağı merak konusu. Küresel piyasalarda Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla birlikte başlayan kriz petrol fiyatlarını 100 doların üzerine taşırken, bayramda seyahat planı yapanlar yakıt tüketimini düşürmeyi hedefliyor. Peki, yakıt tüketiminde tasarruf sağlamak mümkün mü? İşte daha az harcayıp daha çok yol katetmenin 7 altın formülü.

1. İDEAL HIZI YAKALAYIN Saatte 105 kilometre hızla gitmek yakıt verimliliği açısından büyük ölçüde tasarruf sağlıyor. Aracınızın motorunu yormayan bu ideal hız uzun yolun anahtarı.

2. HIZINIZI DÜŞÜRÜN Uzmanlara göre hızın düşürülmesi yakıt ekonomisini yüzde 14'e kadar artırabiliyor. Sürüş hızınızdaki ufak bir indirim cüzdanınıza doğrudan yansıyor.

3. HIZ SABİTLEYİCİ KULLANIN Hız sabitleyici kullanmak gereksiz yere gaz pedalına basılmasını önlüyor. Bu da sürücüler için tasarruf sağlamanın en etkili altın kurallarından biri.