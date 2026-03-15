Bayram öncesi sürücülere hayati uyarı: Bu 5 şey bagajınızda mutlaka bulunsun

BAYRAM YOLCULUĞUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

1. Bayram yolculuğu öncesi araçta ilk bakılması gereken yerler neresidir? Öncelikle lastiklerin basıncı ve diş derinliği, fren sistemleri, motor yağı ve su seviyeleri kontrol edilmelidir. Periyodik bakımı yaklaşan araçların ise bakımları mutlaka yola çıkmadan tamamlanmalıdır.

2. Trafik yoğunluğundan kaçınmak için ne yapılabilir? 9 günlük tatillerde özellikle ilk ve son günlerde yoğunluk zirve yapar. Mümkünse yolculuk saatlerini trafiğin nispeten daha az olduğu sabahın erken saatlerine veya gece yarısına göre planlamak konforu artırabilir.

3. Uzun yolda mola sıklığı nasıl ayarlanmalı? Vücudun ve zihnin yorulmaması için her 2 saatte bir veya yaklaşık 200 kilometrede bir kısa molalar verilmesi sürücü odağını korumak adına uzmanlarca tavsiye edilir.

4. Emniyet kemeri takmak sadece ön koltukta mı zorunludur? Hayır. Güvenli bir yolculuk için hem sürücünün hem de arka koltuktakiler dahil bütün yolcuların emniyet kemerini takması hayati önem taşır.

5. Hız limitleri neden bu kadar önemli? Hız limitleri yolun yapısına ve güvenlik standartlarına göre belirlenir. Bu limitlere uymak sadece cezalardan kaçınmak değil, olası bir tehlike anında aracın kontrolünü sağlamak için temel şarttır.