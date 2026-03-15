Bayram öncesi sürücülere hayati uyarı: Bu 5 şey bagajınızda mutlaka bulunsun

Ramazan Bayramı ve ara tatilin birleşmesiyle birlikte vatandaşların yol hazırlığı başladı. Yoğun trafik ve ısınan havalar kaza riskini artırırken, uzmanlardan hayat kurtaracak bir liste geldi. Bayram neşenizin yarım kalmaması için yola çıkmadan önce araç bakımından sürücü yorgunluğuna kadar dikkat etmeniz gereken her şeyi sizin derledik. İşte güvenli bir yolculuk için bagajınızda mutlaka bulunması gereken 5 kritik ekipman...

Ramazan Bayramı ve okulların ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi yollarda büyük bir hareketlilik yaşatıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte memleketlerine veya tatil beldelerine gidecek vatandaşların artacağını belirten Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, şehirler arası yollarda trafik yoğunluğuna karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

"YAPILMASI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Trafiğe kayıtlı araç sayısının 33 milyonu aştığına dikkat çeken Erkoç, güvenli bir seyahat için periyodik bakımların ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bayram sevincinin yarım kalmaması adına yola çıkmadan önce teknik kontrollerin yapılması "hayati" bir adım olarak öne çıkıyor.

GÜVENLİ SÜRÜŞÜN ANAHTARI NE?

Yolculuk sırasında trafik kurallarına uymanın ve emniyet kemeri takmanın önemine değinen Erkoç, sürücülere şu tavsiyelerde bulundu:

"Özellikle uzun mesafelerde aşırı sürat yapmamak ve sık sık mola vermek hem sürücünün hem de yolcuların güvenliği için kritik bir öneme sahip."

EN İYİ KORUMA DİNLENMİŞ BİR SÜRÜCÜ

En güvenli araçların bile sürücü dikkatinin yerini tutamayacağını belirten MASFED Başkanı, yola çıkmadan önce iyice dinlenmiş olmanın önemini vurguladı. Can güvenliği için sürüş öncesi yeterli uykunun alınması ve uykusuz şekilde direksiyon başına geçilmemesi gerekiyor.

BAGAJINIZDA BU EKİPMANLARI MUTLAKA BULUNDURUN

Olası aksiliklere karşı hazırlıklı olmanın önemine işaret eden Erkoç, yedek lastik, ilk yardım seti, bijon anahtarı, reflektör ve çekme halatının araçta mutlaka bulundurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca yasal hız limitlerine uyulmasının bütün tehlikelerin önüne geçecek temel kural olduğu belirtiliyor.

BAYRAM YOLCULUĞUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

1. Bayram yolculuğu öncesi araçta ilk bakılması gereken yerler neresidir? Öncelikle lastiklerin basıncı ve diş derinliği, fren sistemleri, motor yağı ve su seviyeleri kontrol edilmelidir. Periyodik bakımı yaklaşan araçların ise bakımları mutlaka yola çıkmadan tamamlanmalıdır.

2. Trafik yoğunluğundan kaçınmak için ne yapılabilir? 9 günlük tatillerde özellikle ilk ve son günlerde yoğunluk zirve yapar. Mümkünse yolculuk saatlerini trafiğin nispeten daha az olduğu sabahın erken saatlerine veya gece yarısına göre planlamak konforu artırabilir.

3. Uzun yolda mola sıklığı nasıl ayarlanmalı? Vücudun ve zihnin yorulmaması için her 2 saatte bir veya yaklaşık 200 kilometrede bir kısa molalar verilmesi sürücü odağını korumak adına uzmanlarca tavsiye edilir.

4. Emniyet kemeri takmak sadece ön koltukta mı zorunludur? Hayır. Güvenli bir yolculuk için hem sürücünün hem de arka koltuktakiler dahil bütün yolcuların emniyet kemerini takması hayati önem taşır.

5. Hız limitleri neden bu kadar önemli? Hız limitleri yolun yapısına ve güvenlik standartlarına göre belirlenir. Bu limitlere uymak sadece cezalardan kaçınmak değil, olası bir tehlike anında aracın kontrolünü sağlamak için temel şarttır.

