Bayram öncesi geri sayım: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 10:46 ahaber.com.tr - Özel Haber PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Kurban Bayramı yaklaşırken tatil süresi ve emekli ikramiyelerine yönelik beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Bayramın hafta ortasına denk gelmesi nedeniyle 9 günlük tatil formülü üzerinde duruluyor. Emekli maaşları ile bayram ikramiyelerinin birlikte ve daha erken ödenmesi ihtimali de değerlendiriliyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gözü kulağı hem tatil süresine hem de emekli ikramiyelerine çevrildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında 9 günlük tatil formülünü ve emekli maaşı ile ikramiyelerinin erkene çekilmesine dair planları değerlendirdi. EMEKLİ İKRAMİYESİ VE MAAŞ ÖDEMELERİNDE DİKKAT ÇEKEN TAKVİM

9 GÜNLÜK TATİL İHTİMALİ MASADA Bayram tatilinin uzatılmasına yönelik beklentilere değinen Faruk Erdem, "Arifenin hafta ortasına denk gelmesi nedeniyle Pazartesi ve Salı günlerinin idari izin ilan edilmesi halinde, bir önceki Cuma'dan başlayarak sonraki haftanın ilk gününe kadar 9 günlük tatil yapılabilir. Dolayısıyla idari izin gerekiyor" dedi.

Bu kararın öncelikle kamu çalışanlarını kapsadığını belirten Erdem, "Böyle bir karar alındığında genelde özel sektör de buna uyuyor. Üretimin ara verilebileceği birçok sektörde bu uygulama hayata geçiyor" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLAR BİRLİKTE YATABİLİR" Emeklilerin merakla beklediği ödeme takvimine yönelik kulis bilgilerini paylaşan Erdem, "Normalde ikramiye ödeme takvimi bayramdan bir hafta önce yani 21'i ile 27'si arasında olur. Ancak duyduğum kadarıyla hem Çalışma Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi maaşlarla ikramiyeleri birleştirerek ödemeyi planlıyor" dedi.