CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Bayram öncesi geri sayım: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Kurban Bayramı yaklaşırken tatil süresi ve emekli ikramiyelerine yönelik beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Bayramın hafta ortasına denk gelmesi nedeniyle 9 günlük tatil formülü üzerinde duruluyor. Emekli maaşları ile bayram ikramiyelerinin birlikte ve daha erken ödenmesi ihtimali de değerlendiriliyor.

Bayram öncesi geri sayım: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 1

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gözü kulağı hem tatil süresine hem de emekli ikramiyelerine çevrildi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında 9 günlük tatil formülünü ve emekli maaşı ile ikramiyelerinin erkene çekilmesine dair planları değerlendirdi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ VE MAAŞ ÖDEMELERİNDE DİKKAT ÇEKEN TAKVİM
Bayram öncesi geri sayım: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2

9 GÜNLÜK TATİL İHTİMALİ MASADA

Bayram tatilinin uzatılmasına yönelik beklentilere değinen Faruk Erdem, "Arifenin hafta ortasına denk gelmesi nedeniyle Pazartesi ve Salı günlerinin idari izin ilan edilmesi halinde, bir önceki Cuma'dan başlayarak sonraki haftanın ilk gününe kadar 9 günlük tatil yapılabilir. Dolayısıyla idari izin gerekiyor" dedi.

Bayram öncesi geri sayım: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 3

Bu kararın öncelikle kamu çalışanlarını kapsadığını belirten Erdem, "Böyle bir karar alındığında genelde özel sektör de buna uyuyor. Üretimin ara verilebileceği birçok sektörde bu uygulama hayata geçiyor" ifadelerini kullandı.

Bayram öncesi geri sayım: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 4

"EMEKLİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLAR BİRLİKTE YATABİLİR"

Emeklilerin merakla beklediği ödeme takvimine yönelik kulis bilgilerini paylaşan Erdem, "Normalde ikramiye ödeme takvimi bayramdan bir hafta önce yani 21'i ile 27'si arasında olur. Ancak duyduğum kadarıyla hem Çalışma Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi maaşlarla ikramiyeleri birleştirerek ödemeyi planlıyor" dedi.

Bayram öncesi geri sayım: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 5

Erdem, ödemelerin erkene çekilmesi ihtimaline dair, "Maaşlar 17'si ile 28'i arasında ödeniyor. Eğer maaşınızı 17'sinde alıyorsanız ikramiyeniz de o gün yatmış olacak. Böylece daha erken bir ikramiye ve maaş ödemesi gerçekleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Bayram öncesi geri sayım: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 6

SGK ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sürecin resmiyet kazanması için ilgili kurumların harekete geçtiğini belirten Erdem, "Çalışma Bakanımıza bu soru sorulduğunda erken ödeme için Sosyal Güvenlik Kurumu çalışıyor dedi. Geçtiğimiz bayramda da bildiğiniz gibi ikramiyeler maaşlarla birlikte ödenmişti. Bugün yarın bu kararın açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Bayram öncesi geri sayım: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 7

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba, son günü ise 30 Mayıs Cumartesi olacak. Bu takvime göre resmi tatil süresi arife dahil 4,5 gün olarak uygulanacak.

Bayram öncesi geri sayım: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 8

Bayramın hafta ortasına denk gelmesi nedeniyle kamu çalışanları için bazı günlerin idari izin kapsamına alınması halinde tatilin hafta sonlarıyla birleştirilerek 9 güne çıkarılması ihtimali bulunuyor.

Bayram öncesi geri sayım: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 9
Mobil uygulamalarımızı indirin