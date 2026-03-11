Başkan Erdoğan temeli attı: Savunmada tarihi adım, Türkiye bu alanda üretim üssü olacak

Türk savunma sanayiinin gücüne güç katacak yeni bir üretim ve entegrasyon tesisi hayata geçiriliyor. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılan tesisin tamamlandığında Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük simülatör üretim merkezi olması bekleniyor. İşte milli uçaklarımız KAAN ile HÜRJET'e rehberlik edecek tarihi yatırımın detayları…

HAVELSAN, sivil ve askeri uçuş simülatörü üretim kapasitesini artıracak yeni bir üretim ve entegrasyon tesisini hayata geçiriyor. Ankara'da inşası süren 17 bin metrekarelik Uçuş Simülatörü Üretim ve Entegrasyon Tesisi'nin temeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sektör temsilcilerinin katılımıyla atıldı.

AYNI ANDA 16 CİHAZ GELİŞTİRİLECEK Tamamlandığında HAVELSAN'ın üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracak tesis, şirketin yılda 30'dan fazla uçuş simülatörü üretmesine imkan sağlayacak. Aynı anda farklı üretim ve entegrasyon aşamalarında 16 simülatörün geliştirilmesi de mümkün olacak. Ankara'daki mevcut altyapıyla birlikte değerlendirildiğinde HAVELSAN'ın toplam kapasitesinin aynı anda geliştirme veya operasyon aşamasında bulunan 40 ticari ve askeri simülatöre ulaşması hedefleniyor.

AVRUPA VE ORTA DOĞU'NUN EN BÜYÜĞÜ OLACAK Yeni yatırımın devreye girmesiyle HAVELSAN'ın Avrupa ve Orta Doğu'daki en büyük tam uçuş simülatörü üretim merkezlerinden biri haline gelmesi ve Türkiye'nin küresel uçuş simülasyonu ile havacılık eğitim pazarındaki konumunun güçlenmesi bekleniyor. Tesis aynı zamanda HAVELSAN'ın yeni nesil simülatör teknolojilerinin geliştirilmesine de altyapı sağlayacak.

MİLLİ PROJELERE TAM DESTEK HAVELSAN, HÜRJET, HÜRKUŞ, KAAN ve GÖKBEY gibi milli havacılık projelerine de simülatör ve eğitim sistemleri alanında katkı sağlıyor. Şirket 40 yılı aşkın deneyimiyle farklı platformlara yönelik uçuş simülatörleri üretirken, mevcut sipariş portföyünün tamamlanmasıyla birlikte ulusal ve uluslararası kullanıcılar için 60'tan fazla askeri ve sivil platforma yönelik 400'ün üzerinde simülatör teslim etmiş olacak.

2027'DE HİZMETE GİRECEK 2027 yılında hizmete girmesi planlanan tesisin Ankara'da yüzlerce yüksek nitelikli mühendislik ve teknik istihdam oluşturması bekleniyor. Bu yatırımın Türkiye'nin havacılık ve savunma teknolojileri ekosistemine de büyük katkı sağlaması öngörülüyor.