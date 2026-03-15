Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, bir süredir kanser tedavisi gören genç futbolcusu Baran Alp Vardar'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklama, camiada büyük üzüntü yarattı.

KULÜPTEN DUYGUSAL VEDA MESAJI

İstanbulspor tarafından yapılan resmi açıklamada, genç futbolcunun vefatı nedeniyle derin bir acı yaşandığı belirtildi. Kulübün mesajında, Baran Alp Vardar'ın karakteri, takım arkadaşlarıyla kurduğu güçlü bağ ve güler yüzüyle her zaman hatırlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, genç futbolcunun camianın kalbinde yaşamaya devam edeceği vurgulanırken, erken yaşta gelen bu kaybın kulüp için büyük bir üzüntü olduğu dile getirildi. Ayrıca merhum futbolcuya Allah'tan rahmet dilenirken, ailesi başta olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına ve İstanbulspor camiasına başsağlığı mesajı iletildi.

CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Kulüpten paylaşılan bilgilere göre Baran Alp Vardar'ın cenazesi, bugün öğle namazının ardından Beylikdüzü Mevlana Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.