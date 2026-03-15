Baran Alp Vardar kimdir? Genç futbolcu hayatını kaybetti, hastalığı neydi?
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, bir süredir kanser tedavisi gören genç futbolcusu Baran Alp Vardar'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklama, camiada büyük üzüntü yarattı.
KULÜPTEN DUYGUSAL VEDA MESAJI
İstanbulspor tarafından yapılan resmi açıklamada, genç futbolcunun vefatı nedeniyle derin bir acı yaşandığı belirtildi. Kulübün mesajında, Baran Alp Vardar'ın karakteri, takım arkadaşlarıyla kurduğu güçlü bağ ve güler yüzüyle her zaman hatırlanacağı ifade edildi.
Açıklamada, genç futbolcunun camianın kalbinde yaşamaya devam edeceği vurgulanırken, erken yaşta gelen bu kaybın kulüp için büyük bir üzüntü olduğu dile getirildi. Ayrıca merhum futbolcuya Allah'tan rahmet dilenirken, ailesi başta olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına ve İstanbulspor camiasına başsağlığı mesajı iletildi.
CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK
Kulüpten paylaşılan bilgilere göre Baran Alp Vardar'ın cenazesi, bugün öğle namazının ardından Beylikdüzü Mevlana Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
BARAN ALP VARDAR KİMDİR?
Altyapıdan yetişen genç savunma oyuncusu, 2023-2024 sezonunda A takıma yükselerek Süper Lig'de forma giyme fırsatı buldu. Baran Alp Vardar, İstanbulspor formasıyla ligde üç karşılaşmada görev aldı.
FUTBOLA FERİKÖY'DE BAŞLADI
2 Haziran 2005 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Baran Alp Vardar, futbol kariyerine Feriköy SK altyapısında başladı. Genç stoper, Ağustos 2023'te İstanbulspor'a transfer oldu.
1.91 metre boyundaki savunma oyuncusu, 2023-2024 sezonunda oynanan Alanyaspor ve Sivasspor karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil oldu. İlk 11'de başladığı karşılaşmada ise Fenerbahçe'ye karşı forma giydi.
26 Mayıs 2024 tarihinde oynanan bu mücadele, o dönem henüz 18 yaşında olan genç futbolcunun kariyerindeki son maç olarak kayıtlara geçti.