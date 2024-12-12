Bankalar 2025'i karşılıyor! Krediyle ev alacaklar için en ucuz konut kredisi faizleri
Bankaların konut kredilerinde güncellenen faiz oranları 2025'i karşılıyor. Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrasında bankaların kredi politikaları yeniden şekillenmeye başladı. Vatandaşlar konut kredisi çekmeden önce bankaların faiz oranlarını araştırıyor. Peki, hangi banka konut kredisi en uygun oranları sunuyor? İşte konut kredisi faiz oranları ve ödeme tutarları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 16:46