Bankalar 2025’i karşılıyor! Krediyle ev alacaklar için en ucuz konut kredisi faizleri

2025'e girmeden önce vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarını ve ödeme tutarlarını araştırıyor. Bankalar, değişen piyasa koşullarına uygun olarak yeni oranlarını duyurdu. Konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için bankaların faiz oranları ve ödeme planları merak konusu oldu. 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin aylık ödeme tutarları ne kadar? İşte kamu ve özel bankaların faiz oranları ve ödeme planları…