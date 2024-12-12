Viral Galeri Viral Tıkla Bankalar 2025'i karşılıyor! Krediyle ev alacaklar için en ucuz konut kredisi faizleri

Bankalar 2025'i karşılıyor! Krediyle ev alacaklar için en ucuz konut kredisi faizleri

Bankaların konut kredilerinde güncellenen faiz oranları 2025'i karşılıyor. Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrasında bankaların kredi politikaları yeniden şekillenmeye başladı. Vatandaşlar konut kredisi çekmeden önce bankaların faiz oranlarını araştırıyor. Peki, hangi banka konut kredisi en uygun oranları sunuyor? İşte konut kredisi faiz oranları ve ödeme tutarları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 16:46
Bankalar 2025’i karşılıyor! Krediyle ev alacaklar için en ucuz konut kredisi faizleri

2025'e girmeden önce vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarını ve ödeme tutarlarını araştırıyor. Bankalar, değişen piyasa koşullarına uygun olarak yeni oranlarını duyurdu. Konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için bankaların faiz oranları ve ödeme planları merak konusu oldu. 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin aylık ödeme tutarları ne kadar? İşte kamu ve özel bankaların faiz oranları ve ödeme planları…

Bankalar 2025’i karşılıyor! Krediyle ev alacaklar için en ucuz konut kredisi faizleri

QNB

Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 29.421,45 TL

Toplam Ödeme: 3.547.701 TL

Bankalar 2025’i karşılıyor! Krediyle ev alacaklar için en ucuz konut kredisi faizleri

Akbank

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 29.878,54 TL

Toplam Ödeme: 3.605.044 TL

Bankalar 2025’i karşılıyor! Krediyle ev alacaklar için en ucuz konut kredisi faizleri

Albaraka Türk

Kâr Payı Oranı:%3,00

Aylık Taksit: 30.889,92 TL

Toplam Ödeme: 3.724.550 TL

Bankalar 2025’i karşılıyor! Krediyle ev alacaklar için en ucuz konut kredisi faizleri

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,03

Aylık Taksit: 31.167,07 TL

Toplam Ödeme: 3.761.153 TL

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