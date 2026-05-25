Banka promosyonunda çıta 100 bin TL'yi zorluyor! İşte kuruşu kuruşuna bankaların en cazip teklifleri

GARANTİ Emeklilere 25.000 TL'ye varan promosyon ve ek ödül imkânı sunuluyor. Kampanya kapsamında 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon verilirken, Bonus Kart veya Paracard ile yapılacak 2.000 TL'lik harcamaya 6.000 TL, Avans Hesap üzerinden gerçekleştirilecek 2.000 TL'lik kullanıma 2.000 TL ve yeni yaptırılacak sgiorta poliçesine yine 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan ek bonus fırsatı sağlanıyor.

AKBANK Kampanya kapsamında emeklilere toplamda 82.500 TL'ye varan fayda paketi sunuluyor. 1–31 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyada, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını 3 yıl boyunca Akbank'tan alma taahhüdü vererek 20.000 TL'ye kadar nakit promosyondan yararlanabiliyor. Ek olarak yüzde 0 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL'ye kadar kredi imkânı sağlanırken, ilk 5 otomatik fatura talimatı için fatura başına 500 TL olmakü zere toplamda 2.500 TL ek ödül veriliyor. Ayrıca davet kodu ile mobilden Akbanklı olup maaşını taşıyan her emekli yakın için 10.000 TL'ye varan ek kazanç fırsatı sunuluyor. Bu kapsamda toplam nakit ödül tutarı 32.500 TL'ye kadar çıkarken, kampanyaya katılan emekliler Eşya Güvence Sigortası hizmetinden de indirimli olarak faydalanabiliyor. 0 – 9.999 TL arasına 8.250 TL, 10.000-14.999T L arasına 13.250, 15.000-19.999 TL arasına 16.750 TL, 20.000 TL ve üzerine ise 20.000 TL'ye varan promosyon veriliyor.

DENİZBANK Emeklilere 27.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve çeşitli ek avantajlar sunuluyor. 12.000 TL'ye varan standart nakit promosyona ek olarak; Kredili Mevduat Hesabı (KMH), otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı şartlarını yerine getiren emeklilere maaş tutarına göre 15.000 TL'ye kadar ek promosyon imkânı sağlanıyor.

TEB Banka, maaşını 36 ay boyunca TEB'e taşıma taahhüdü veren emeklilere toplamda 21.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkânı sunuyor. Kampanya kapsamında emeklilere 12.000 TL'ye varan ana promosyon ödemesi yapılırken, ek koşulların sağlanması durumunda 9.000 TL'ye kadar ilave promosyon veriliyor.