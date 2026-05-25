Banka promosyonunda çıta 100 bin TL'yi zorluyor! İşte kuruşu kuruşuna bankaların en cazip teklifleri
Bankaların promosyon rekabeti hız kazandı. İkramiyelerini alan ve temmuzda maaşlarına yüzde 17-18 arasında zam yapılması beklenen emekliler için bankaların nakit ödeme, faizsiz kredi ve ek fatura ödüllerini içeren toplam avantaj paketleri belli oldu. İşte bankaların sunduğu birbirinden avantajlı promosyon tekliflerinin tüm detayları...
Bankacılık sektöründe emekli maaş promosyon rekabeti Mayıs 2026 dönemiyle birlikte hız kazandı. Bankaların nakit ödeme, faizsiz kredi ve ek fatura ödüllerini içeren toplam avantaj paketleri 82.500 TL seviyesine kadar yükseldi. Yapı Kredi 30 bin TL'ye varan nakit promosyon sunarken, Akbank nakit ve yüzde 0 faizli kredi dahil toplam faydayı 82 bin 500 TL'ye çıkardı. Uzmanlar, emeklilerin yalnızca toplam tutara değil, doğrudan nakit ödeme şartlarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.
Bankalar, emekli müşterilere yönelik promosyon kampanyalarını sürekli güncelleyerek rekabeti artırıyor. Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen vatandaşlara sunulan nakit ödemeler ve ek avantajlar öne çıkarken, promosyon tutarları maaş miktarına göre değişiklik gösteriyor.
3 YIL KALMA TAAHHÜDÜ VAR
Promosyonlardan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri ile birlikte yetim aylığı alanlar da faydalanabiliyor. Ancak bu ödemeleri alabilmek için emeklilerin maaşlarını taşıdıkları bankaya 3 yıl boyunca kalma taahhüdü vermesi gerekiyor.
Sabah Gazetesi'nden Oktay Özdabakoğlu'nun haberine göre, e-Devlet üzerinden ya da doğrudan banka şubelerinden yapılan başvurularla banka değişikliği işlemi tamamlanabiliyor. Promosyon tutarları ise emeklinin aldığı maaş miktarına ve bankanın sunduğu koşullara göre değişiklik gösteriyor.
MAAŞI TAŞIMAK MÜMKÜN
Daha yüksek emekli maaşı promosyon ücreti almak ya da başka avantajlardan yararlanmak için banka değişikliğine gidebilirsiniz. Emekli maaş promosyon süresi dolmadan aylığını taşımak isteyenler, cayma bedeli ödeyerek bu işlemi yapabilir. Bu durumda emekli maaşı promosyonu tamamen bozulmaz; çünkü sizden yalnızca kalan taahhüt süresi kadar ödeme yapmanız istenir.