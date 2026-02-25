Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kaza yerinden yeni görüntüler
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı Balıkesir'de otoyolun yakınına düştü. Kazada Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit olurken, Milli Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Günün ilk ışıklarıyla beraber olay yerinden yeni görüntüler geldi. Enkaz alanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, günün ilk ışıklarıyla birlikte olay yerinden gelen yeni görüntüler geldi.
Dün gece 00.50 sıralarında 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı 00.56'de kaza kırıma uğrayarak İzmir-İstanbul Otoyolu Balıkesir merkez ilçesi Karesi'ne bağlı Naifli köyü kırsalında düştü.
Yoğun yağışın etkili olduğu kaza bölgesinde Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Balıkesir'de F-16 uçağının düştüğü bölgede çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla devam ediyor.
Jandarma çevre güvenliği alırken kaza kırım ekibi tek tek uçağın etrafa dağılan bütün parçalarını itina ile topladı. Bölgede temizlik çalışmaları yapılıyor. Yaşanan uçak kazası nedeniyle İzmir-İstanbul otoyolu ise hala ulaşıma kapalı.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu 00:50 sıralarında Balıkesir Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağının görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradığını ve bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
Uçağın İzmir-İstanbul Otoyolu Balıkesir merkez ilçesi Karesi'ne bağlı Naifli köyü kırsalında düştüğü öğrenildi. Otoyoldaki sürücüler büyük şok yaşarken, uçak kazası sebebiyle otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.