CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kaza yerinden yeni görüntüler

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı Balıkesir'de otoyolun yakınına düştü. Kazada Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit olurken, Milli Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Günün ilk ışıklarıyla beraber olay yerinden yeni görüntüler geldi. Enkaz alanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, günün ilk ışıklarıyla birlikte olay yerinden gelen yeni görüntüler geldi.

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kaza yerinden yeni görüntüler 1

Dün gece 00.50 sıralarında 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı 00.56'de kaza kırıma uğrayarak İzmir-İstanbul Otoyolu Balıkesir merkez ilçesi Karesi'ne bağlı Naifli köyü kırsalında düştü.

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kaza yerinden yeni görüntüler 2

Yoğun yağışın etkili olduğu kaza bölgesinde Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Balıkesir'de F-16 uçağının düştüğü bölgede çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla devam ediyor.

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kaza yerinden yeni görüntüler 3

Jandarma çevre güvenliği alırken kaza kırım ekibi tek tek uçağın etrafa dağılan bütün parçalarını itina ile topladı. Bölgede temizlik çalışmaları yapılıyor. Yaşanan uçak kazası nedeniyle İzmir-İstanbul otoyolu ise hala ulaşıma kapalı.

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kaza yerinden yeni görüntüler 4

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu 00:50 sıralarında Balıkesir Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağının görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradığını ve bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kaza yerinden yeni görüntüler 5

Uçağın İzmir-İstanbul Otoyolu Balıkesir merkez ilçesi Karesi'ne bağlı Naifli köyü kırsalında düştüğü öğrenildi. Otoyoldaki sürücüler büyük şok yaşarken, uçak kazası sebebiyle otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kaza yerinden yeni görüntüler 6

Gece boyu 00.56'dan bu yana devam eden çalışmalar günün ilk ışıklarıyla hız kazandı. Jandarma ve kaza kırım ekibi bölgede geniş çaplı inceleme yapıyor.

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kaza yerinden yeni görüntüler 7

ŞEHİT İÇİN BALIKESİR 9. ANA JET ÜSSÜNDE UĞURLAMA TÖRENİ YAPILACAK
Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan gece kaza kırıma uğrayarak İzmir-İstanbul Otoyolu Balıkesir merkez ilçesi Karesi'ne bağlı Naifli köyü kırsalına düşen F-16 tipi savaş uçağının pilotu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kaza yerinden yeni görüntüler 8

Şehit için Balıkesir 9. Ana jet üssünde saat 11 de uğurlama töreni yapılacak. Aslen Konyalı olduğu öğrenilen şehit pilotun ikindi namazına müteakip İzmir'de törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kaza yerinden yeni görüntüler 9

MSB KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kaza yerinden yeni görüntüler 10

"BALIKESİR'DE KAZA KIRIMA UĞRAYAN F-16 İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"
Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kaza yerinden yeni görüntüler 11

"TAM BİR KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sürecin yakından takip edildiği belirtilerek, "9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan bir F-16 uçağımızla gece 00.56 itibarıyla telsiz irtibatı kesilmiş, derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde uçağımızın kaza kırıma uğradığının tespit edildiği ve enkazına ulaşıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan elim kazada kahraman pilotumuzun şehit olduğunu derin bir teessürle öğrendik. Kazanın nedeni, ilgili kaza kırım ekibinin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak, süreci tüm yönleriyle yakından takip ediyor; ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kaza yerinden yeni görüntüler 12

Balıkesir'de F16 savaş uçağının düştüğü bölgede inceleme çalışmaları, günün ilk ışıklarıyla birlikte hızlandı. Kaza sonrası çift taraflı kapatılan İzmir İstanbul otobanında temizlik çalışması yapılıyor.

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kaza yerinden yeni görüntüler 13
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kaza yerinden yeni görüntüler 14
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kaza yerinden yeni görüntüler 15