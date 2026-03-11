Türkiye 2026 yılının başından itibaren dondurucu soğuk hava dalgasıyla boğuşuyor. Vatandaşlar baharın gelişini sabırsızlıkla beklerken, yurdun dört bir yanında yağışlar aralıksız devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerinde Şubat ayındaki yağışların 35 ilde son 66 yılın en yüksek seviyesinde olduğu kaydedilirken, Mart ayına girilmesine rağmen bir kentte termometreler halen eksi 25 dereceyi gösteriyor.

Şubat ayında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşayan Ardahan, Mart'ta adeta kışa geri döndü. Yapılan son ölçümlerde Ardahan'ın Göle ilçesi eksi 25,1 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Termometrelerin eksi 18,3 dereceyi gösterdiği Ardahan kent merkezinde de bahar beklentisi yerini dondurucu soğuklara bıraktı.

Sabah saatlerinde kent merkezinde yoğun sis etkili olurken, dondurucu hava nedeniyle ağaç dalları ve bitkiler kırağıyla kaplanarak beyaza büründü. Binaların çatı ve saçaklarında dev buz sarkıtları oluşurken, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgede kış şartlarının beklenenden uzun sürdüğünü belirten Ardahanlı İsrafil Kaya, soğuk havalara alışkın olduklarını ancak Mart ayındaki bu keskin düşüşün şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

Meteoroloji verilerine göre bölgedeki gece en düşük sıcaklıklar şu şekilde kayıtlara geçti:

VATANDAŞLAR CEVABINI MERAK EDİYOR

1. Türkiye'nin en soğuk noktası neresi oldu? Mart ayında yapılan ölçümlere göre Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri eksi 25,1 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi olmuştur.

2. 2026 kış yağışları ne durumda? Meteoroloji verilerine göre 2026 Şubat ayındaki yağışlar tam 35 ilde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırmıştır.