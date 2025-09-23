Viral Galeri Viral Tıkla Bağ-Kur'lu esnafa 7200 gün prim müjdesi! Bakan Işıkhan 2026'yı işaret etti

Yüz binlerce esnafın beklediği 9000 prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi konusunda önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tarih olarak 2026'yı işaret etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışma kapsamında, bu düzenlemeden 1 milyondan fazla esnafın yararlanması bekleniyor. Buna göre, BAĞ-KUR'lu esnafın doldurması istenen 9 bin prim gün sayısı, 7 bin 200 düşürülerek 5 yıl daha erken emekli olabilme şansı yakalanacak.

Yaklaşık 3 milyon esnafın 5 yıl erken emekliliği için düğmeye basıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, esnaflarda emeklilik hakkı kazanmak için doldurulması gereken prim gün sayısını 9 bin günden 7.200 iş gününe düşürecek düzenlemenin gündemde olduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütülecek sürecin 2026'nın ilk yarısında tamamlanmasını hedeflediklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Bu konuda Maliye Bakanlığımız ile çalışmaya başlayacağız. Yalnız burada esnafın tümü mü, küçük esnaf mı bu kapsama alınmalı? Bağ-Kur'lu esnafımızın prim ödeme konusunda zorlandığını görüyoruz.

Prim tahsilat oranımız biraz düşük. 2026'ın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu nihayete erdirmeyi hedefliyoruz" dedi.

NE YAPILACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine göre, isteğe bağlı sigortalılar dışında 3 milyon civarında Bağ-Kur'lu bulunuyor. SGK'da SSK-Bağ-Kur prim eşitleme gerçekleşirse, Bağ-Kur'da 9000 olan prim gün sayısı 7200'e düşecek.

Düzenleme tamamlandığında Bağ-Kur'lular, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı elde edecek. Yapılacak çalışma ile kuaför, berber, mahalle bakkalı, ayakkabı tamircisi gibi küçük esnafın prim gününün 7200'e indirilmesi bekleniyor.
