Bağ-Kur'lu esnafa 7200 gün prim müjdesi! Bakan Işıkhan 2026'yı işaret etti

Yüz binlerce esnafın beklediği 9000 prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi konusunda önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tarih olarak 2026'yı işaret etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışma kapsamında, bu düzenlemeden 1 milyondan fazla esnafın yararlanması bekleniyor. Buna göre, BAĞ-KUR'lu esnafın doldurması istenen 9 bin prim gün sayısı, 7 bin 200 düşürülerek 5 yıl daha erken emekli olabilme şansı yakalanacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi