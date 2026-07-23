Sevdiğim Sensin dizisinde Erkan karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Aytaç Şaşmaz, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde yer almaya devam ediyor.

Meslektaşı Cemre Baysel ile yollarını ayırmasının ardından uzun süre özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Şaşmaz'ın, şarkıcı ve oyuncu Serra Arıtürk ile aşk yaşadığı iddiaları magazin kulislerinde konuşuluyordu.

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Yaz aylarından bu yana birlikte oldukları öne sürülen çift, iddiaları doğrulayan ilk paylaşımı yaptı. Aytaç Şaşmaz, sevgilisi Serra Arıtürk'ün 28. yaş gününü Instagram hesabından "İyi ki doğdun sevgilim" notuyla kutlayarak ilişkilerini ilk kez takipçileriyle paylaştı.