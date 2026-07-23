Sevdiğim Sensin'in Erkan'ı Aytaç Şaşmaz sevgilisinin doğum gününde aşkını ilan etti
Magazin gündeminde bir süredir konuşulan Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk aşkı resmiyet kazandı. Ünlü oyuncu, sevgilisinin doğum gününe özel yaptığı romantik paylaşımla ilişkisini ilk kez sosyal medya üzerinden duyurdu.
Sevdiğim Sensin dizisinde Erkan karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Aytaç Şaşmaz, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde yer almaya devam ediyor.
Meslektaşı Cemre Baysel ile yollarını ayırmasının ardından uzun süre özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Şaşmaz'ın, şarkıcı ve oyuncu Serra Arıtürk ile aşk yaşadığı iddiaları magazin kulislerinde konuşuluyordu.
"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"
Yaz aylarından bu yana birlikte oldukları öne sürülen çift, iddiaları doğrulayan ilk paylaşımı yaptı. Aytaç Şaşmaz, sevgilisi Serra Arıtürk'ün 28. yaş gününü Instagram hesabından "İyi ki doğdun sevgilim" notuyla kutlayarak ilişkilerini ilk kez takipçileriyle paylaştı.
Romantik paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken, Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk çifti aşklarını resmen ilan etmiş oldu.
AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?
Aytaç Şaşmaz, 4 Ağustos 1998 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz, oyunculuk kariyerine 2017 yılında adım attı.
İlk çıkışını, "Söz" dizisinde canlandırdığı Feyzullah (Çaylak) karakteriyle yapan genç oyuncu, kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Ardından yer aldığı televizyon dizileri ve sinema projeleriyle kariyerini istikrarlı şekilde sürdürdü.
Özellikle başrolünü üstlendiği "Baht Oyunu" dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Şaşmaz, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.