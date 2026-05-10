Avrupa’da zirve yarışı! Türkiye hava sahasında 33 milyar liralık rekor gelir

Türkiye'nin hava sahasından elde ettiği seyrüsefer gelirleri 2025 yılında rekor seviyeye ulaştı. EUROCONTROL verilerine göre hava sahasının kullanımından sağlanan gelir yaklaşık 33 milyar 55 milyon liraya çıkarken, bir önceki yıla göre yüzde 53 artış kaydedildi. Türkiye, Avrupa'da hava sahasına en fazla talep gören ikinci ülke oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün 2025 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, Türkiye'nin hava sahasından elde ettiği gelir rekor seviyeye ulaştı. EUROCONTROL kuralları kapsamında hava sahasını kullanan hava yolu şirketlerinden alınan seyrüsefer hizmet gelirleri, geçen yıl yaklaşık 33 milyar 55 milyon liraya yükseldi.

YÜZDE 53'LÜK REKOR ARTIŞ 2024 yılında 21 milyar 586 milyon 803 lira seviyesinde bulunan hava sahası kullanım geliri, 2025 yılında yaklaşık 33 milyar 55 milyon liraya çıkarak yüzde 53 artış gösterdi. Böylece Türkiye, hava seyrüsefer hizmetlerinden elde ettiği gelirde şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

EUROCONTROL kapsamında üye ülkeler, hava sahasını kullanan şirketlerden tesis ve hizmet kullanımına yönelik ücret tahsil ediyor. Bu kapsamda hazırlanan "maliyet tabanı", personel giderleri, cari harcamalar, amortisman ve sermaye maliyetlerinden oluşuyor. Türkiye de hava seyrüsefer hizmetleri kapsamında sunduğu altyapı, teknik kapasite ve operasyonel hizmetler karşılığında gelir elde ediyor.

AVRUPA'DA İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ Rapora göre Türkiye, "milli maliyet tabanının büyüklüğü endeksi" sıralamasında EUROCONTROL üyesi 42 ülke arasında 6'ncı sırada yer aldı. "Hava sahasına talep" sıralamasında ise Avrupa genelinde ikinci sıraya yükseldi. Türkiye ayrıca geçen yılın kasım ve aralık ayları ile 2026 yılının ocak ayında Avrupa hava sahasında en fazla birime hizmet veren ülke konumunu korudu.

HİZMET BİRİM SAYISINDA DA REKOR EUROCONTROL üyelerinde hizmet birim sayısındaki büyüme oranı ortalama yüzde 5,5 olurken Türkiye'de bu oran yüzde 9,3'e ulaştı. Türkiye'de hizmet birim sayısı 2025 yıl sonunda yaklaşık 21 milyon 869 bine çıktı.

EUROCONTROL VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ Başlık Veri 2025 hava sahası geliri 33 milyar 55 milyon TL 2024 hava sahası geliri 21 milyar 586 milyon TL Yıllık artış oranı %53 EUROCONTROL hava sahası talep sırası 2'nci Milli maliyet tabanı büyüklüğü sırası 6'ncı Hizmet birim büyüme oranı %9,3 EUROCONTROL ortalaması %5,5 Türkiye hizmet birim sayısı 21,869 milyon