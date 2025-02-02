AUZEF bütünleme sınav sonuç tarihi 2024-2025 | Güz dönemi AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, bu hafta sonu düzenlenen bütünleme sınavında başarıya ulaşmak için ter döküyor. 2024-2025 eğitim yılı güz dönemi vize ve final sınavlarında istedikleri notu alamayan öğrenciler için önemli bir fırsat sunan sınavın ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi