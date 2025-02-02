Viral Galeri Viral Tıkla AUZEF bütünleme sınav sonuç tarihi 2024-2025 | Güz dönemi AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AUZEF bütünleme sınav sonuç tarihi 2024-2025 | Güz dönemi AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, bu hafta sonu düzenlenen bütünleme sınavında başarıya ulaşmak için ter döküyor. 2024-2025 eğitim yılı güz dönemi vize ve final sınavlarında istedikleri notu alamayan öğrenciler için önemli bir fırsat sunan sınavın ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.02.2025 13:58 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 13:58
AUZEF bütünleme sınav sonuç tarihi 2024-2025 | Güz dönemi AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri 1-2 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenen bütünleme sınavlarını geride bıraktı. Güz dönemi vize ve final sınavlarında yeterli başarıyı elde edemeyen veya sınavlara katılamayan öğrenciler için son bir şans olan bu sınavların ardından gözler, sonuç açıklama takvimine çevrildi.

AUZEF bütünleme sınav sonuç tarihi 2024-2025 | Güz dönemi AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AUZEF Bütünleme Sınavı Ne Zaman Yapıldı?

AUZEF 2024-2025 eğitim yılı güz dönemi bütünleme sınavları, 1-2 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sabah oturumları saat 09.30'da, öğle oturumları ise 14.00'te başladı. Sınav, merkezi sistemle ve çoktan seçmeli test yöntemiyle uygulandı.

AUZEF bütünleme sınav sonuç tarihi 2024-2025 | Güz dönemi AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçlarının duyurulacağı tarih henüz netleşmedi. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında, sonuçların sınavdan sonraki 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, AUZEF'in resmi sınav sistemi olan https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

AUZEF bütünleme sınav sonuç tarihi 2024-2025 | Güz dönemi AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Sınav Değerlendirme Süreci Nasıl İşliyor?

Tüm sınavlar, merkezi sistemle optik okuyucular kullanılarak değerlendiriliyor. Yanıtların optik okuma işlemi tamamlandıktan sonra sınav puanları, istatistiksel kontrollerden geçiriliyor. Öğrenciler, sınav sonuçları açıklandığında kendi yanıtlarını ve ilgili dersin cevap anahtarını belirtilen itiraz süresi içinde inceleyebiliyor.

AUZEF bütünleme sınav sonuç tarihi 2024-2025 | Güz dönemi AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Bütünleme sınavının ardından her ders için yönetmeliğe uygun bağıl değerlendirme hesaplaması yapılıyor. Öğrencilerin başarı puanları, AKSİS öğrenci bilgi sisteminde harf notu karşılıklarıyla birlikte ilan ediliyor. Ders sınav puanları ve harf notu aralıkları da yine AKSİS üzerinden kontrol edilebilecek.

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