AUZEF bütünleme sınav sonuç tarihi 2024-2025 | Güz dönemi AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, bu hafta sonu düzenlenen bütünleme sınavında başarıya ulaşmak için ter döküyor. 2024-2025 eğitim yılı güz dönemi vize ve final sınavlarında istedikleri notu alamayan öğrenciler için önemli bir fırsat sunan sınavın ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.02.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 13:58