ATA AÖF 3. oturum vize sınavı saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024-2025 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav Soruları ve Cevapları Pazartesi Günü Yayımlanacak

Sınavın ardından öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında sorular ve cevaplar geliyor. ATA AÖF tarafından yapılan açıklamaya göre, sorular ve cevapların 2 Aralık 2024 Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor. Yetkililer, gelişmeleri öğrencilerle anlık olarak paylaşacak.