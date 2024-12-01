Viral Galeri Viral Tıkla ATA AÖF 3. oturum vize sınavı saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024-2025 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF 3. oturum vize sınavı saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024-2025 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) Güz Dönemi vize sınavları 30 Kasım itibarıyla başladı. Öğrenciler, sınav oturumlarına ilişkin detayları merak ediyor. İşte 2024-2025 eğitim yılı ATA AÖF vize sınavlarıyla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.12.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 09:35
ATA AÖF 3. oturum vize sınavı saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024-2025 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri için heyecanlı bir dönem sona eriyor. Güz Dönemi Ara Sınavları, bugün (1 Aralık 2024) yapılacak son oturumla tamamlanırken, öğrenciler sınavların ardından soruların ne zaman yayımlanacağını ve final sürecinin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. Peki ATA AÖF 3. oturum vize sınavı saat kaçta başlayıp, bitecek?

ATA AÖF 3. oturum vize sınavı saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024-2025 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bugün Son Oturum Yapılıyor

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) Güz Dönemi Ara Sınavları bugün (1 Aralık 2024) gerçekleştirilen üçüncü oturumla tamamlanıyor. İlk iki oturum 30 Kasım 2024 tarihinde saat 09.30 ve 14.00'te yapılırken, bugünkü oturum ise saat 09.30'da başladı.

ATA AÖF 3. oturum vize sınavı saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024-2025 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav Süresi ve Kurallar

ATA AÖF sınavlarında her ders için belirlenen süre yalnızca 30 dakika. Sınavın başlamasından sonraki ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınav salonlarına kabul ediliyor. Ancak, bu sürenin dışında gelenler hiçbir şekilde sınava alınmıyor. Ayrıca, ilk 15 dakika içinde sınava giren öğrencilere ek süre tanınmıyor.

ATA AÖF 3. oturum vize sınavı saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024-2025 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav Giriş Belgeleri Nereden Alınıyor?

Sınava giriş için gereken belgeler, Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden giriş yaparak sınav giriş belgelerini kolayca edinebilir.

ATA AÖF 3. oturum vize sınavı saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024-2025 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav Soruları ve Cevapları Pazartesi Günü Yayımlanacak

Sınavın ardından öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında sorular ve cevaplar geliyor. ATA AÖF tarafından yapılan açıklamaya göre, sorular ve cevapların 2 Aralık 2024 Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor. Yetkililer, gelişmeleri öğrencilerle anlık olarak paylaşacak.

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