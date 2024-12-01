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ATA AÖF 3. oturum vize sınavı saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024-2025 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF 3. oturum vize sınavı saat kaçta başlayıp, bitecek? 2024-2025 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) Güz Dönemi vize sınavları 30 Kasım itibarıyla başladı. Öğrenciler, sınav oturumlarına ilişkin detayları merak ediyor. İşte 2024-2025 eğitim yılı ATA AÖF vize sınavlarıyla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 01.12.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 09:35