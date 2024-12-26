Asgari ücret maaşlara nasıl yansıyacak? Kalem kalem hesaplandı | İşsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret rakamını açıkladı. 2025 yılında asgari ücret brüt 26.005 TL net olarak da 22.104 lira olarak uygulanacak. Tazminattan işsizlik maaşına, doğum borçlanmasından stajyer ücretine, Bağ-kur ödemesinden isteğe bağlı sigortaya kadar tüm rakamlar değişti. Peki yeni asgari ücret ne zaman uygulanacak? Çalışanlar açısından neler değişecek?, İşsizlerin ödeneği ne olacak?, Rapor paraları değişecek mi?, Kıdem ve ihbar tazminatı hesabı nasıl yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi