Viral Galeri Viral Tıkla Asgari ücret maaşlara nasıl yansıyacak? Kalem kalem hesaplandı | İşsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı…

Asgari ücret maaşlara nasıl yansıyacak? Kalem kalem hesaplandı | İşsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücret rakamını açıkladı. 2025 yılında asgari ücret brüt 26.005 TL net olarak da 22.104 lira olarak uygulanacak. Tazminattan işsizlik maaşına, doğum borçlanmasından stajyer ücretine, Bağ-kur ödemesinden isteğe bağlı sigortaya kadar tüm rakamlar değişti. Peki yeni asgari ücret ne zaman uygulanacak? Çalışanlar açısından neler değişecek?, İşsizlerin ödeneği ne olacak?, Rapor paraları değişecek mi?, Kıdem ve ihbar tazminatı hesabı nasıl yapılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.12.2024 06:50
Asgari ücret maaşlara nasıl yansıyacak? Kalem kalem hesaplandı | İşsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı…

2025 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre brüt asgari ücret 20.002,50 TL'den 26.005,50 TL'ye, net asgari ücret ise 17.002,12 TL'den 22.104,67 TL'ye yükseldi. Yüzde 30 oranındaki bu artış tüm ödeme ve borçlanmaları da değiştirecek.

Asgari ücret maaşlara nasıl yansıyacak? Kalem kalem hesaplandı | İşsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı…

Tazminattan işsizlik maaşına, doğum borçlanmasından stajyer ücretine, Bağ-kur ödemesinden isteğe bağlı sigortaya kadar tüm rakamlar değişti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yeni asgari ücret ile ilgili tüm detayları kaleme aldı. İşte detaylar...

Asgari ücret maaşlara nasıl yansıyacak? Kalem kalem hesaplandı | İşsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı…

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN UYGULANACAK?
Belirlenen asgari ücret Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak. Maaşını peşin alanlara yeni asgari ücret 1 Ocak'ta ödenecek. Peşin almayanlar ise 1 Şubat'ta yeni maaşlarını alacak.

Asgari ücret maaşlara nasıl yansıyacak? Kalem kalem hesaplandı | İşsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı…

ÇALIŞANLAR AÇISINDAN NELER DEĞİŞECEK?
Yeni asgari ücret tüm çalışanları etkileyecek. Gelir vergisi alınmadığı için tüm çalışanların maaşlarındaki vergisiz kazanç kısmı da yüzde 30 artmış olacak. Çalışanlar açısından SGK'ya daha yüksek prim yatırılacak.

Asgari ücret maaşlara nasıl yansıyacak? Kalem kalem hesaplandı | İşsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı…

GELİR HESAPLARI NASIL YAPILACAK?
Asgari ücret milyonlarca vatandaşa yapılan ödemeleri artıracak. İşsizlik ödeneğinden annelerin rapor parasına kadar birçok kalem yeniden hesaplanacak.

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