'Arabadan nefret ettim!' Sıfır aldığı araçta hayatının şokunu yaşadı | Her şey 14. ayda ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 12:03 Son Güncelleme: 06 Mayıs 2026 12:17 ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul'da yetkili bayiden bir yıl önce sıfır kilometre araç satın alan Engin Siyah, aracını satmak isterken yapılan ekspertiz incelemesinde sol ön kapıda sök-tak ve boyasında yüksek mikron değerinin tespit edilmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadı. Yetkili servisin ilk incelemesinde kapıda işlem bulunduğu yönünde değerlendirme yapılırken, ikinci raporda aracın fabrikasyon olduğu ve herhangi bir boya ya da sök-tak izine rastlanmadığı belirtildi. Farklı raporlar arasında çelişki bulunduğunu belirten araç sahibi, aracın geri alınmasını talep ederek, aksi halde konuyu yargıya taşıyacağını ifade etti.

İstanbul'da 2025 yılının ilk ayında yetkili bayiden sıfır kilometre hafif ticari araç satın alan Engin Siyah, aracını yaklaşık bir yıl sonra satmak isterken ekspertiz sürecinde ortaya çıkan bulgularla şaşkınlık yaşadı. İl dışından alıcı adayının talebi üzerine ekspertize götürülen araçta sol ön kapının sök-tak işlemine maruz kaldığı ve boyasında yüksek mikron değerinin olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine aracı satın aldığı İstanbul'daki bayi ile iletişime geçen Siyah, Trabzon'daki yetkili servise yönlendirildi. Burada yapılan detaylı kontrollerde de kapı üzerinde sökme-takma ve boya işlemi bulunduğu yönünde tespitler yer aldı. Yaşanan gelişmelerin ardından üretici firmanın genel merkeziyle irtibata geçilerek resmi şikayet kaydı oluşturulurken, araç ikinci kez incelemeye alındı. Yetkili servis tarafından yapılan ikinci değerlendirmede kaporta üzerindeki mikron değerlerinin fabrikasyon sınırlar içerisinde olduğu belirtilerek, söz konusu işlemin teknik açıdan "normal" kabul edilebileceği ifade edildi.

Servis tarafından hazırlanan raporda, "Mikron değerleri 151-153-139-129-165. Araç genelinde ölçülen mikron değerleri fabrikasyon sınırlarındadır ve harici bir onarım işlemi gözlenmemiştir. İlgili boya mikronları üretim aşamasında sağlanmıştır ve maddi değer kaybı ya da boyada sorun oluşturabilecek bir onarım izine rastlanmamıştır" denildi. Bugüne kadar 19 kez araç değiştirdiğini ve ilk kez sıfır araç satın aldığını belirten Engin Siyah, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını dile getirdi. Mağduriyetinin giderilmesini talep eden Siyah, çözüm bulunamaması halinde yargı yoluna başvuracağını, ayrıca aracını yeniden İstanbul'a götürerek yetkili bayinin önüne çekeceğini ifade etti.

"ÇAYIMI İÇERKEN ŞOKLA KARŞILAŞTIM" Yaşadıklarını anlatan Engin Siyah şöyle konuştu: "Maalesef geçen yıl İstanbul'dan yetkili bayiden aracı satın aldım. Yaklaşık 1 yıl 2 ay gibi bir süre geçti. Aracımı satmaya karar verdim. Yine aynı marka bir araç bakıyordum. Aracı internete koydum, bir arkadaş il dışından talip oldu. Aracı ekspertize soktuk. Ekspertizden çıkan raporu gördüğümde şok oldum, hatta itiraz ettim. Çünkü ekspertizde şoför kapısının sök-tak ve boyalı olduğu söylendi. Bu duruma itiraz ettim. 'Böyle bir şey mümkün değil, ben bu aracı sıfır aldım' dedim."