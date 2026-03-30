APP plakalar için süre uzatıldı mı? İşte son tarih

ahaber.com.tr Haber Merkezi

APP plaka kullanan sürücülerin standart plakaya geçişi için tanınan süre 1 Nisan 2026 tarihinde sona eriyor. Sürücüler belirlenen tarihe kadar standart dışı plakalarını değiştirebilecek. Peki, plakaların üzerinde bulunması gerekenler neler? İşte milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren detaylar…

APP plakalar için süre uzatıldı mı? İşte son tarih 1

İçişleri Bakanlığı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) dışında basılmış ve güvenlik standartlarını taşımayan sahte plakaları (APP) kullananlara 1 Nisan'dan itibaren 140 bin lira idari ceza uygulanacağını bildirdi.

APP plakalar için süre uzatıldı mı? İşte son tarih 2

Bakanlıktan yapılan açıklamada, trafik mevzuatına dair son düzenlemeler kapsamında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bazı hususların hatırlatıldığı belirtildi.

APP plakalar için süre uzatıldı mı? İşte son tarih 3

Açıklamada, 1 Nisan itibarıyla TŞOF dışında basılmış ve güvenlik standartlarını taşımayan sahte plaka kullananlara yönelik cezai işlemlerin kesin olarak uygulanacağı, bu kapsamda 140 bin lira idari ceza kesileceği ve herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığı vurgulandı

APP plakalar için süre uzatıldı mı? İşte son tarih 4

Hatalı basılmış olsa dahi TŞOF tarafından verilmiş plakalar için cezai işlem uygulanmayacağının aktarıldığı açıklamada, söz konusu plakaların belirlenen süre içinde değiştirilmesinin sağlanacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, araçlarda kullanılan multimedya ekranları ile hoparlör ve ses sistemleri ile ilgili teknik standartların ise gelecek dönemde yayımlanacak yönetmelikle netlik kazanacağı kaydedildi.

APP plakalar için süre uzatıldı mı? İşte son tarih 5

PLAKLARIN ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKENLER

Türkiye'deki araç tescil plakalarının basımını yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) üstleniyor. Plaka üzerinde bulunması gereken güvenlik işaretleri ise şu şekilde:

  • Plakanın üzerinde TŞOF'un mührü bulunması gerekiyor.
  • Sol tarafta ülkemizin uluslararası güvenlik işareti olan TR rumuzu bulunmalıdır.
  • Her plakanın üzerinde hologram ve güvenlik şeridi bulunması gerekli.
  • Plakaların üzerinde tekrar eden kare kutucuklar içinde ay ve yıldız ile TR güvenlik işaretleri yer almakta.
  • 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalara ek olarak karekod ve 12 haneli seri numarası eklendi.
APP plakalar için süre uzatıldı mı? İşte son tarih 6

Öte yandan plakada karekod olmaması onun sahte olduğu anlamına gelmiyor. Mührün ve güvenlik işaretlerinin bulunması plakanın standartlara uygun ve geçerli olması için yeterli.

APP plakalar için süre uzatıldı mı? İşte son tarih 7

❓APP PLAKA KULLANANLAR İÇİN YOL HARİTASI

1. APP plaka değişimi için son gün ne zaman? Süre 1 Nisan 2027 tarihinde sona eriyor.

2. Kesilen APP plaka cezaları iptal mi edilecek? Evet, alınan karar kapsamında bugüne kadar bu sebeple kesilen cezaların iptal edileceği bildirilmiştir.

APP plakalar için süre uzatıldı mı? İşte son tarih 8

3. Plakamda karekod yok, ceza yer miyim? Hayır, 1 Ocak 2024 öncesi basılan ancak mühürlü ve hologramlı olan plakalar geçerlidir. Karekod olmaması sahte olduğu anlamına gelmez.

4. Standart dışı plaka cezası ne kadar? Damgalı olmasına rağmen standart dışı yazı karakterine sahip plakaların cezası 4 bin TL olarak belirlenmiştir.

APP plakalar için süre uzatıldı mı? İşte son tarih 9

5. Yeni plaka nereden alınır? Plaka basım işlemleri sadece yetkili kuruluş olan TŞOF tarafından gerçekleştirilmektedir.

APP plakalar için süre uzatıldı mı? İşte son tarih 10
