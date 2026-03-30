APP plakalar için süre uzatıldı mı? İşte son tarih

Giriş Tarihi: 30 Mart 2026 09:39 Son Güncelleme: 30 Mart 2026 14:41 ahaber.com.tr Haber Merkezi

APP plaka kullanan sürücülerin standart plakaya geçişi için tanınan süre 1 Nisan 2026 tarihinde sona eriyor. Sürücüler belirlenen tarihe kadar standart dışı plakalarını değiştirebilecek. Peki, plakaların üzerinde bulunması gerekenler neler? İşte milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren detaylar…

İçişleri Bakanlığı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) dışında basılmış ve güvenlik standartlarını taşımayan sahte plakaları (APP) kullananlara 1 Nisan'dan itibaren 140 bin lira idari ceza uygulanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, trafik mevzuatına dair son düzenlemeler kapsamında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bazı hususların hatırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Nisan itibarıyla TŞOF dışında basılmış ve güvenlik standartlarını taşımayan sahte plaka kullananlara yönelik cezai işlemlerin kesin olarak uygulanacağı, bu kapsamda 140 bin lira idari ceza kesileceği ve herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığı vurgulandı

Hatalı basılmış olsa dahi TŞOF tarafından verilmiş plakalar için cezai işlem uygulanmayacağının aktarıldığı açıklamada, söz konusu plakaların belirlenen süre içinde değiştirilmesinin sağlanacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, araçlarda kullanılan multimedya ekranları ile hoparlör ve ses sistemleri ile ilgili teknik standartların ise gelecek dönemde yayımlanacak yönetmelikle netlik kazanacağı kaydedildi.